Luis García hace autocrítica tras la derrota de la UD Las Palmas: «Nos faltó tener malicia»

Una UD Las Palmas con falta de malicia y culpable en el segundo gol del Málaga. Luis García tira de autocrítica y pide calma a partes iguales tras la derrota en La Rosaleda. El técnico amarillo, que volvió a equivocarse con los cambios, defiende su decisión y pone la vista en los siete partidos restantes, alegando que «queda muchísimo» y que «pasarán muchas cosas». Un regreso a Gran Canaria con un sabor de boca amargo y con la certeza de que el conjunto andaluz fue superior en la segunda mitad.

«Nos ha faltado tener más malicia o encontrar más ese último pase para poder hacerle daño al rival. «No hemos estado todo lo fino que nos hubiera gustado sobre todo en los momentos con balón porque creo que podíamos haber hecho mucho más daño», expresó el técnico ovetense, que reconoce que el segundo tanto del Málaga es un error de la defensa amarilla.

Sobre los cambios, que fueron un punto de partida, Luis García explica sus movimientos y pone por las nubes la actuación de Estanis Pedrola. «Ha agredido a su lateral, lo ha hundido, lo ha driblado, ha tirado a portería, dos o tres centros claros...» comentó. Con Viera, la idea era que junto a Manu Fuster pudieran hacer daño al rival, algo que no funcionó, como tampoco lo hizo la salida de Iván Gil, perdido en el terreno de juego y siendo «bloqueado por el rival».

Confiado con el tiempo

Pero el discurso del míster, pese a alguna que otra autocrítica escondida, sigue teniendo la misma línea editorial. «Queda muchísimo, quedan siete partidos, parece que son pocos pero en realidad es muchísimo y pasarán muchas cosas», reiteró García. «Hay tiempo para todo. Ya sabéis que para nada soy negativo, soy todo lo contrario, soy muy positivo porque de pesimismo está el mundo lleno».

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No faltó el ‘perdón’ camuflado hacia la afición desplazada, que decidió gastar su dinero en un desplazamiento masivo para caer derrotados. «Uno de los motivos por lo que estamos muy tristes es por ellos porque hacen muchos kilómetros, se gastan el dinero, nos alientan, los sentimos cerca y nos vamos dolidos también por ellos. Les animo a que sigamos juntos, en el mismo barco», sentenció.