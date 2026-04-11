Las Palmas Atlético cae ante el Real Madrid C y se complica

Las Palmas C cayó en la recta final frente al Real Madrid C (0-1), una derrota que no le permite vivir un final de temporada tranquilo en el grupo 5 de Segunda RFEF. Tras la igualdad inicial, el filial grancanario fue llevando el peso del partido y tuvo más presencia en campo contrario; sin embargo, no estuvo preciso en los metros finales y el cuadro madridista se volcó en la recta final para llevarse el triunfo.

Dominio alterno durante el tramo inicial, con aproximaciones en ambos lados del campo. El primer aviso lo dio Rezola para el cuadro merengue con un trallazo escorado a la izquierda que encontró la respuesta de Killane; en la réplica, Elías colocó un centro raso que Rivarés no llegó a rematar por muy poco en boca de gol.

Pasado el primer cuarto de hora, Arnu batió al portero local al rematar bajo palos un centro desde la derecha, pero la acción quedó anulada por fuera de juego. Por su parte, Valentín Pezzolesi trató de sorprender al lado contrario con una chilena que salió por encima del travesaño.

Pasado el ecuador del primer tiempo, Las Palmas Atlético acabó imponiendo su juego y llevó la iniciativa con el balón en su poder, aunque se mostró impreciso en los metros decisivos. Asimismo, el equipo madrileño se vio obligado a retrasar sus líneas y tratar de sorprender mediante un juego más directo.

Con el 0-0 se llegó al descanso, y el guion siguió siendo el mismo al regreso de vestuarios. En los primeros compases de la segunda mitad, Johan tuvo dos opciones claras, primero con un tiro cruzado que salió lamiendo la base del poste, y después al sacar un disparo frente al marco que un defensor desvió en el área chica.

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El Real Madrid C se estiró en la recta final. Así, tras un intento de Beto que salió por muy poco, y un golpeo de Castrelo que atajó Killane, llegó el 0-1 en el minuto 86 por medio de Roberto, tras zafarse de dos defensores, internarse en el área escorado a la derecha, y golpear con el exterior del pie al palo largo. Tras ello, los de Raúl Martín se volcaron, pero el tiempo escaseaba y el resultado no se alteró.