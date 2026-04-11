A la UD Las Palmas le da miedo ganar y se despide desde el césped de La Rosaleda del ascenso directo —y con esa actitud, igual lo hagan también del playoff—. Apáticos e incapaces de generar algún tipo de peligro, el Málaga pasó por encima al conjunto de Luis García en diez minutos de desconexión en el que los cambios volvieron a estar en el punto de mira. Un equipo que salió al terreno de juego con indiferencia y como si no se estuviera jugando el ascenso, respetando al rival y durmiendo al balón en una tarde en la que mandaba la marcha, las ganas y la decisión.

No le salió nada a la UD Las Palmas, que parece que le viene grande eso de las citas importantes en las que la afición se vuelca al completo. Se desplazaron hacia Málaga alrededor de 600 seguidores amarillos, con o sin entrada que rompieron la hucha con el objetivo de remar junto al equipo en La Rosaleda. Pero pasó lo mismo que en El Sardinero, cuando la respuesta de los seguidores con el viaje fue la misma en cuanto al número de personas. Mucha presión para el equipo, que da la sensación de que juegan mejor cuando nadie les ve, cuando no hay empuje ni recibimientos masivos a la guagua antes de un partido.

Hubo un pacto de no agresión en los primeros minutos y la falta de determinación de cara a portería volvió a condenar a un equipo que da una de cal y otra de arena. Se quiso concentrar el conjunto grancanario en dejar la portería a cero y el resultado fue penoso, más que nada porque el primer gol del Málaga a comienzos de la segunda mitad estuvo protagonizado por una acción defensiva de infantiles en la que el muro amarillo no supo defender como profesionales un córner. Y puestos a perder la concentración, diez minutos tardó el Málaga en presentar sus credenciales al ascenso directo poniendo el 2-0 en el marcador.

Los cambios de García bajo lupa

Pero uno de los principales culpables de esta derrota es Luis García. El entrenador al que el club le puso una oferta encima de la mesa para renovar. El que a estas alturas, en la jornada 35 de la temporada, no es capaz de catalogar un partido como una final. Y cuando el líder del equipo no considera una final como una final, es imposible que le pueda contagiar a sus jugadores la importancia del duelo. Su discurso en rueda de prensa semana tras semana lo deja claro: «Hay tiempo para todo», se reitera. Pero el tiempo corre, ya no es enero, sino abril y en un mes todo se acaba. Pero el técnico ovetense lo ve con optimismo, porque en su mundo «todavía hay tiempo».

Mika y Clemente, con las manos en la cabeza tras la derrota en La Rosaleda / LOF

Los titulares no dieron la talla, como tampoco lo hicieron los cambios. Una vez más los cambios. La historia de nunca acabar, porque con un 1-0 en el marcador los relevos fueron Marvin, Pedrola e Iván Gil. Jonathan Viera, por su parte, fue el primero en incorporarse tras el descanso mientras que Iker Bravo lo hizo a falta de 9’ para el final sin gloria alguna. Ninguno fue capaz de revertir la situación, de ponerle un poco de coraje y luchar por el escudo en una tarde en la que una victoria hubiera alzado a la UD a la cima. Sin embargo, la realidad para esta semana es muy diferente, con un equipo que desciende a la séptima posición y se queda fuera de la promoción.

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A Las Palmas le da miedo ganar y a sus futbolistas les tiemblan las piernas a la hora de la verdad. Empeñados en mecer al balón, jugar al toque y olvidarse de ir a la portería rival para rematar. Con miedo al éxito y sin el equilibrio necesario para poder alcanzar la cima sin sufrir, el objetivo no es otro que agarrarse a los tres partidos que restan en el Estadio de Gran Canaria para conseguir la victoria y rezar para que la mentalidad del grupo cambie de cara a estas siete finales. Porque diga lo que diga Luis García, lo que quedan son finales y la única opción es ganar. Sería inadmisible que los grancanarios no lograran clasificarse para disputar los playoff en el mes de junio.