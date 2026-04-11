La UD Las Palmas de la pena y la vergüenza

La gran mentira. No vale con solo 45 minutos. Aplastados por la incompetencia de Luis García Fernández y de una constelación de burgueses. Caminar no es competir. La UD Las Palmas sucumbió en La Rosaleda ante un Málaga eléctrico y tremendamente superior (2-0) para dejar constancia de que no le da para subir directo. Con este resultado, bajan a la séptima posición cuando restan siete finales.

Veremos si da para jugar el playoff. Una ocasión de oro tirada a la basura. Murillo (58'), de cabeza tras un saque de esquina, en una cadena de errores defensivos, y Joaquín (68'), aprovechando la apatía de Gil, impusieron la ley de la juventud. La vuelta de Fuster y Barcia no generó actividad futbolística: encefalograma plano. Para el estratega oventese de la UD no era una final, como advertía en el inicio. Y acertó, no fue nada. Nada de nada. Solo en la recta final, con un tiro de Viera, llegó el caudal ofensivo importante con tres ocasiones reseñables. Pero ya era tarde. Un paradón de Dinko evitó el 3-0 y una afición que se puso colorada al grito de '¡sí se puede!'.

El fallo de Jesé, en la primera parte, cuando lo tenía todo de cara para hacer el 0-1, fue el lienzo del desastre con mayúsculas. Ahí murió el grado de combatividad de una UD miedosa, rácana y con el balón al pie como doctrina ideológica. Un señor despropósito. Vergüenza y pena. La entrada de Iker Bravo en el 81' le aportó algo de humor. Iñaki se partía de risa en el banquillo en una tarde macabra. La lesión de Taisei Miyashiro (49') provocó la entrada de Viera y el Mesías no vale de revulsivo. Este rostro de leyenda rinde de inicio, con las luces del máximo protagonismo, y se vio superado por una contienda de alto calibre energético.

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Con un primer tiempo decente, Jesé falló la suya y Chupe la boquerona. El ímpetu local fue una pista. Pero lo de la segunda parte resultó inadmisible. Con una facilidad extrema, la cantera malacitana pudo con la cartera amarilla. Cruenta lección. El cambio de Viera por el lesionado Taisei Miyashiro acomodó a un equipo de balón al pie. Luego llegaron tres cambios de golpe y solo Estanis brilló.