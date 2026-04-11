Vueling deja en tierra a 26 aficionados de la UD Las Palmas: "Tengo un cabreo como una catedral"

Vueling vuelve a ser noticia. La aerolínea de bajo coste dejó en tierra a unos 26 aficionados en dos vuelos de Gran Canaria con destino a Málaga. El abonado Hugo Sánchez-Tembleque Meneses debía volar esta mañana (8.50 horas) y se quedó en tierra ante la falta de plazas. Le ofertaron desplazarse en la jornada del domingo, pero sin margen para poder ver el partido, que arranca esta tarde.

El abonado de la grada Sur de 20 años admite haber perdido unos 70 euros, entre la entrada (de 20 en el sector visitante del graderío de La Rosaleda) y 50 entre los dos billetes de ida y vuelta. Así lo relata, es uno de los 26 cabreados de Vueling y que tendrá que ver el partido por TV y desde el salón de su casa.

"Tenía que salir a las 8.55 de la mañana de hoy de Gran Canaria a Málaga. Cuando fui a hacer el 'checking' en el mostrador me dijeron que estaba lleno por el 'overbooking' y que me ofertaban volar mañana. El avión estaba completo y afectó a unos diez aficionados", detalla.

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Trató de buscar una solución urgente para llegar a Málaga y apareció una opción por Barcelona con Air Europa. "Pero no había posibilidad alguna, me he quedado tirado. Tengo un cabreo enorme, un señor cabreo". Del tamaño de una "catedral". "Una indignación importante". El castigo es verlo por TV. "Pero ganaremos".