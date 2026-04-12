Retro-ceder

La jornada retro promovida por la Liga, con fines mercantilistas barnizados de homenaje al fútbol antiguo, devolvió a la UD al pasado; pero no al emotivo, sino al decepcionante. La merecida derrota en La Rosaleda provoca una cesión de cuatro puntos a un rival directo (los tres del partido más el del gol average), salir de la promoción a falta de siete jornadas y desterrar la ficticia vitola de equipo menos goleado. De una tacada. En ausencia de juego y resultado, el único clavo ardiente que le queda a la afición más fervorosa es que, con el nivel medio de los aspirantes, no sería complicado reengancharse.

Las dos victorias consecutivas frente a equipos de la clase baja y media han quedado como un paréntesis en una segunda vuelta decadente, en la que no existe ni la coartada del resultadismo para ocultar un juego colectivo que siempre fue limitado, pero se disimulaba gracias a la faceta defensiva, sobre todo a los milagros de Horkas.

Era el partido en La Rosaleda de esos que ya marcan tendencia: ascendente, descendente o dudosa. Pues la UD ha confirmado la segunda opción. Y llegaba en la peor racha malaguista, con tres encuentros sin ganar (la última victoria, el 21 de marzo y fuera), desde que Juan Francisco Funes se hizo cargo del equipo en la jornada 15 camino del descenso. Entonces, le pidieron la permanencia, dada la situación y la presencia en la plantilla de 14 canteranos jóvenes, no treintañeros, en una demostración de que apostar por la base puede funcionar. Pues de esa meta a la ilusión de ascender ha transitado el conjunto boquerón con un descaro que lo coloca entre los más goleadores de Segunda. Y no vale señalar a Jesé por la ocasión a la media hora. Poco después Chupe también perdonó, como le ocurre a los mejores.

Para despejar dudas, Luis García había rescatado a Barcia, tras su defenestración después de Eibar, y devuelto a Clemente, Ale García y Fuster a la alineación en detrimento de Cristian, Pedrola y Viera. Dado que las carencias de los amarillos son más de juego que de jugadores, esas variantes tampoco fueron útiles.

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Tras una primera parte igualada en casi todo, la UD volvió a desplomarse en la segunda como suele. Hay quien adivina declive físico, cuando lo que sucede tiene una causa táctica y de actitud. Los rivales emplean un guion básico: neutralizar en la primera parte para devorar después. No es complicado frente a un equipo que juega a cámara lenta y al pie, no con cambios de ritmo y al espacio, agazapado en espera de un fallo para, entonces sí, lanzarse al contragolpe. Pues esto ya no da. Al Málaga le bastaron diez minutos de vértigo para decidir el duelo. Antes Luis García había sustituido al lesionado Miyashiro por Viera, una apuesta clara por la posesión, no sé sabe muy bien para qué, en vez de la velocidad. En medio, borraba al delantero más peligroso, Jesé, en favor de un extremo, Pedrola. Después, ya en la recta final, metió a un teórico delantero, Iker Bravo, por Ale García, porque jugar con los dos acaso era muy arriesgado. Con un 2-0 en contra. Va de retro.