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El 'síndrome del chárter' y la apatía devoran a la UD Las Palmas: cinco puntos de 21 lejos de la Isla

La formación de Luis García encaja en La Rosaleda (2-0) la tercera derrota consecutiva tras naufragar en el Belmonte (2-1) e Ipurua (3-1). Fue vapuleado en El Sardinero (4-1) al inicio de la segunda vuelta

El lamento de Mika Mármol y Enrique Clemente, ayer, en La Rosaleda.

El lamento de Mika Mármol y Enrique Clemente, ayer, en La Rosaleda. / LOF

Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Luis García Fernández y el 'síndrome del chárter'. Cero estrenos de canteranos, cambios que perjudican el latir del paciente amarillo y el mal de la apatía en los siete duelos de visitante en esta segunda vuelta.

Los jugadores de la UD, abatidos, abandonan La Rosaleda tras perder con el Málaga.

Los jugadores de la UD, abatidos, abandonan La Rosaleda tras perder con el Málaga. / LOF

La UD Las Palmas arrancó como colíder el pasado 18 de enero en El Sardinero ante el Racing (4-1) con la peor actuación del curso liguero. Esa patalogía se mantiene hasta La Rosaleda. Errática actuación de visitante que complica el ascenso. Siete duelos lejos del Gran Canaria y un balance de una victoria, dos empates y cuatro derrotas.

Cinco puntos de 21 en el zurrón y una caída libre del ático de la tabla al séptimo puesto, tras el descalabro de ayer por la tarde en La Rosaleda ante el Málaga CF (2-0).

Sin reacción

El cuadro amarillo fue goleado por el Racing de Santander (4-1) en el primer pulso de visitante de la segunda vuelta. Luego empató ante la Real Sociedad B (1-1) en Zubieta y el CD Mirandés (1-1) en el Municipal de Anduva (1-1) con tanto agónico de Jesé Rodríguez.

Goleó a la Cultural Leonesa en el Reino de León (0-3) con los tantos de Mika Mármol, Fuster y Sandro Ramírez, el pasado 1 de marzo en la última alegría de visitante. Y tres aterrizajes forzosos del avión de la ilusión.

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Zarandeados por el Albacete (2-1), en un final surrealista con tantos en el 95' de Jefté de penalti y en el 102' de Obeng, y arrollados por la SD Eibar en un primer acto infame en el Municipal de Ipurua (3-1).

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