El 'síndrome del chárter' y la apatía devoran a la UD Las Palmas: cinco puntos de 21 lejos de la Isla

Luis García Fernández y el 'síndrome del chárter'. Cero estrenos de canteranos, cambios que perjudican el latir del paciente amarillo y el mal de la apatía en los siete duelos de visitante en esta segunda vuelta.

Los jugadores de la UD, abatidos, abandonan La Rosaleda tras perder con el Málaga. / LOF

La UD Las Palmas arrancó como colíder el pasado 18 de enero en El Sardinero ante el Racing (4-1) con la peor actuación del curso liguero. Esa patalogía se mantiene hasta La Rosaleda. Errática actuación de visitante que complica el ascenso. Siete duelos lejos del Gran Canaria y un balance de una victoria, dos empates y cuatro derrotas.

Cinco puntos de 21 en el zurrón y una caída libre del ático de la tabla al séptimo puesto, tras el descalabro de ayer por la tarde en La Rosaleda ante el Málaga CF (2-0).

Sin reacción

El cuadro amarillo fue goleado por el Racing de Santander (4-1) en el primer pulso de visitante de la segunda vuelta. Luego empató ante la Real Sociedad B (1-1) en Zubieta y el CD Mirandés (1-1) en el Municipal de Anduva (1-1) con tanto agónico de Jesé Rodríguez.

Goleó a la Cultural Leonesa en el Reino de León (0-3) con los tantos de Mika Mármol, Fuster y Sandro Ramírez, el pasado 1 de marzo en la última alegría de visitante. Y tres aterrizajes forzosos del avión de la ilusión.

Zarandeados por el Albacete (2-1), en un final surrealista con tantos en el 95' de Jefté de penalti y en el 102' de Obeng, y arrollados por la SD Eibar en un primer acto infame en el Municipal de Ipurua (3-1).