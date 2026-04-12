La UD Las Palmas pierde a Miyashiro tres semanas
El japonés, que cayó lesionado al inicio de la segunda mitad ante el Málaga, tiene una lesión muscular que le mantendrá fuera de los terrenos de juego los próximos tres encuentros: Leganés, Cádiz y Valladolid
Sin Miyashiro tres semanas. Las alarmas de la enfermería de la UD Las Palmas se encienden con la lesión muscular del extremo japonés, el fichaje invernal que más éxito ha tenido en el conjunto amarillo. El nipón, que cuenta con 4 goles y una asistencia en 12 partidos, pidió el cambio al inicio del segundo tiempo en La Rosaleda, cuando se sintió de unas molestias en la parte trasera de su muslo izquierdo.
Desde el conjunto amarillo tienen previsto realizarle más pruebas mañana, y la consigna es rebajar el tiempo de la baja —entres tres y cuatro semanas— con el objetivo de que esté disponible para la recta final de la competición. Sin embargo, se prevé que esté fuera de la convocatoria para los próximos tres partidos: Leganés este viernes, Cádiz el próximo lunes 27 y Valladolid el primer fin de semana de mayo.
Un Taisei Miyashiro que ha sido de lo más destacado de la UD estas jornadas. Un rendimiento que se ha visto reflejado en sus titularidades: llevaba diez partidos consecutivos siendo parte del once inicial de Luis García, que vio en su juego lo que le estaba faltando al equipo meses atrás. Además, de esas diez titularidades, en los últimos siete partidos, exceptuando su cambio por lesión de ayer, Taisei jugó los 90 minutos.
Ahora, tras la pérdida del nipón, toca a la puerta otro de los fichajes invernales de Luis Helguera: Estanis Pedrola. Tan solo ha disfrutado de una titularidad, pero ha demostrado calidad cada vez que le toca participar. Se estrenó con gol en su primer partido con la UD en La Rosaleda y le dio la victoria al equipo. Ante el Huesca volvió a ver portería y disputó los últimos 25' frente al Málaga, siendo el mejor revulsivo.
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