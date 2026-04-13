Pedrola como rostro de la revolución positiva de la UD Las Palmas

Estanis Pedrola es el rostro de la revolución positiva de la UD Las Palmas y uno de los fichajes invernales con más repercusión —junto a Taisei Miyashiro—. La afición amarilla pide su titularidad y le ve como una figura diferente en el puzle de Luis García, que parece haberse descolocado en estas últimas jornadas. Es capaz de dar otro aire al equipo en momentos de tensión, ofreces cambios al esquema y pone entusiasmo en las jugadas que protagoniza.

Pedrola, apoyado por Jonathan Viera, conduce un balón en La Rosaleda / LOF

Además, es el mejor revulsivo del técnico ovetense, con números que avalan dicha etiqueta: en su primer partido con la UD ante el Zaragoza, saltó al terreno de juego en el 62’ y en el 88’ dio a los insulares el gol de la victoria. Ante el Huesca, disfrutó de su primera titularidad con la elástica amarilla y también dio el gol de la victoria, anotando el 2-1 definitivo. En ambos partidos, fueron tanto Pedrola como Jesé los autores del gol.

Pedrola como abanderado de la esperanza ante la depresión por salir de puestos de playoff y la lesión de Miyashiro. Con dos goles y una asistencia en once partidos (294’), el extremo catalán es con Miyashiro, las incorporaciones invernales que mejor han calado en una UD necesitada de gol. Entre los dos suman seis goles, mientras que Iker Bravo y Benedetti siguen esperando la alarma. Ninguno de los dos ha visto portería, y mientras que Iker (276’) ha tenido mucho protagonismo —ha jugado diez partidos y tiene dos titularidades como Pedrola—, el Poeta apenas ha disputado 48’, siendo ausencia en los últimos seis encuentros de la UD Las Palmas.

Su presencia en el once

Con la lesión de Miyashiro, las miradas se centran en Pedrola y en las ganas y el coraje que demostró en su titularidad ante el Huesca, cuando marcó un gol de videojuego que puso en pie a la afición amarilla, y este fin de semana en La Rosaleda, cuando fue el mejor revulsivo de Luis García. No pudo levantar el resultado en contra, pero al menos fue de los pocos que dejó un buen sabor de boca. Aunque no es el recambio habitual del japonés —para ello Ale García tendría que desplazarse a la derecha—, la otra opción para su titularidad es rotar con Fuster, Jonathan Viera, Pejiño o Marvin. Un abanico de posibilidades para que Luis García vuelva a hacer fantasías con su esquema inicial.

Luis García sigue atento la evolución del partido. Detrás, Mossa dialoga con Pedrola. / Javi Colmenero

Con Neymar como ídolo de la infancia, el propio Pedrola se definió el día de su presentación como nuevo jugador de la entidad amarilla como «un jugador muy vertical y de banda» al que le gusta mucho «la profundidad» e intenta «el uno contra uno y encarar y para ayudar al equipo en lo máximo posible». Y eso ha demostrado, teniendo el gol como obsesión cada vez que pisa el terreno de juego. Justo lo que le falta a esta UD, incapaz de terminar una jugada y con escasez de goles.

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Cedido con una opción de compra en caso de ascenso, Estanis es una de las esperanzas amarillas para las siete jornadas que restan de competición, volviendo a coger carrerilla en lo que a minutos se refiere. Tras su llegada en enero, jugó los primeros siete partidos. Estuvo un encuentro en el banquillo, salió el último minuto ante la Cultural Leonesa y volvió a sentarse en la banqueta. Alternando suplencias con minutos, ha sido en estos dos últimos partidos cuando ha vuelto a tener la confianza del míster. El viernes ante el Leganés, bajo el foco de la afición que tanto le reclama, tiene una nueva oportunidad para ganarse una titularidad que parece muy cotizada en los planes del técnico Luis García.