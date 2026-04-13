El Estadio de Gran Canaria será el escenario del enfrentamiento UD Las Palmas - CD Leganés: LA PROVINCIA sortea 3 entradas dobles

La emoción del fútbol vuelve a latir con fuerza y, en esta ocasión, viene acompañada de una oportunidad única para los lectores más fieles. LA PROVINCIA pone en marcha un sorteo exclusivo dirigido a sus suscriptores: 3 entradas dobles para asistir al esperado encuentro entre la UD Las Palmas y el CD Leganés, correspondiente a la LALIGA HYPERMOTION 2025/2026. El partido se disputará el próximo viernes 17 de abril a las 20:00 horas en el Estadio de Gran Canaria, escenario de grandes noches futbolísticas y punto de encuentro de una afición que nunca falla.

Un partido clave en el Estadio Gran Canaria

El choque entre la UD Las Palmas y el CD Leganés promete ser uno de los encuentros más intensos de la jornada. Ambos equipos llegan con objetivos ambiciosos y con la necesidad de sumar puntos en un tramo decisivo del campeonato. El Estadio Gran Canaria se prepara para acoger una noche de fútbol vibrante, donde cada jugada puede marcar la diferencia. LA PROVINCIA quiere que sus suscriptores formen parte de este ambiente único, dándoles la oportunidad de vivir el partido en directo y con un acompañante, gracias a este sorteo exclusivo que premia la fidelidad de su comunidad.

La UD Las Palmas, en plena lucha por sus objetivos

La UD Las Palmas afronta esta fase de la temporada con determinación y carácter competitivo. El equipo ha demostrado solidez en varias jornadas, combinando talento joven con experiencia en momentos clave. La clasificación está más ajustada que nunca, y cada punto cuenta en la pelea por los puestos altos de la tabla. El enfrentamiento contra el CD Leganés se presenta como una prueba importante para medir la capacidad del conjunto amarillo de mantener el ritmo y consolidarse entre los aspirantes. La afición, consciente de lo que hay en juego, se ha convertido en un factor determinante, empujando al equipo en cada partido como local.

“Secretos de la UD”, la newsletter imprescindible

Los suscriptores de LA PROVINCIA cuentan además con acceso a contenidos exclusivos como la newsletter especializada "Secretos de la UD", un espacio de análisis, información interna y claves tácticas sobre el día a día del equipo. Esta publicación se ha convertido en una referencia para los aficionados que desean conocer en profundidad la actualidad del conjunto amarillo.

Un llamamiento a la afición: el estadio debe rugir

Llenar el Gran Canaria: el reto de la UD Las Palmas en las tres finales de casa. El partido del viernes no es uno más, y la afición lo sabe. Desde La Provincia se hace un llamamiento a todos los seguidores para llenar el Estadio Gran Canaria y convertirlo en una auténtica fortaleza. El apoyo desde la grada puede ser decisivo en momentos de máxima tensión, y el equipo necesita sentir ese aliento constante. Ganar una de estas entradas dobles no solo es una oportunidad para disfrutar del espectáculo, sino también para formar parte activa de ese impulso colectivo que puede marcar el destino del encuentro. La pasión, los cánticos y la energía de los aficionados son, sin duda, el jugador número doce.

En LA PROVINCIA queremos que seas el jugador número doce. Porque el fútbol no es lo mismo si te lo cuentan que si lo sientes a pie de campo, activamos un sorteo exclusivo para nuestros suscriptores.

Los ganadores del sorteo podrán vivir una experiencia completa que incluye:

🎟 Una entrada doble para asistir con un acompañante.

⚽ Fútbol en directo, con toda la emoción de la categoría.

💛 Un ambiente vibrante, con la grada empujando desde el primer minuto.

🔥 Un encuentro de máxima exigencia, donde cada jugada cuenta.

¿Cómo participar en el sorteo?

El concurso está dirigido exclusivamente a suscriptores de LA PROVINCIA. Para participar solo es necesario seguir estos pasos:

Ser suscriptor de LA PROVINCIA. Si aún no lo eres, aprovecha las tarifas en oferta y únete a nuestra comunidad hoy mismo. Revisar que los datos de contacto estén correctamente actualizados en el área de usuario Mi cuenta para asegurarte de que tu correo y número de teléfono estén correctos. Rellenar los formularios de participación: al completarlos, ya estarás oficialmente inscrito en los sorteos.

👉 Apúntate al sorteo

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

📅 El sorteo se celebrará al mediodía del mismo viernes 17 de abril y LA PROVINCIA contactará con los afortunados de inmediato a través de los datos registrados en su perfil de usuario. Por este motivo, resulta imprescindible comprobar y mantener actualizada la información personal en la sección 'Mi cuenta'.

Ser suscriptor de LA PROVINCIA tiene premio

Hazte suscriptor y accede a ventajas exclusivas. Este sorteo es solo una muestra de las múltiples ventajas que ofrece la suscripción a LA PROVINCIA. Actualmente, el medio mantiene activa una promoción especial con descuentos de hasta 50% para nuevos suscriptores, que permite acceder a contenidos exclusivos, descuentos en el Club+, newsletters temáticas y, por supuesto, participar en sorteos como este. Convertirse en suscriptor no solo significa estar mejor informado, sino también disfrutar de experiencias únicas vinculadas al deporte y la actualidad. Aquellos que aún no formen parte de esta comunidad tienen ahora una excelente oportunidad para hacerlo y optar a premios que acercan el fútbol de élite a los lectores.

En definitiva, LA PROVINCIA vuelve a apostar por sus lectores ofreciendo una experiencia inolvidable. El sorteo de tres entradas dobles para el UD Las Palmas – CD Leganés es mucho más que un premio: es una invitación a vivir el fútbol desde dentro, a sentir la emoción del estadio y a compartirla con quien tú elijas. Participar es sencillo para los suscriptores, y para quienes aún no lo son, esta puede ser la ocasión perfecta para dar el paso y descubrir todo lo que les espera.

¡Mucha suerte a todos y nos vemos en el Estadio de Gran Canaria! ✨⚽💛