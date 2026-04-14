García, toma nota: así lo hizo Pimienta para jugar el playoff con la UD Las Palmas

El escudo de la UD Las Palmas conoce el camino. Sabe lo que es pasar de la séptima posición en la jornada 35, a la cuarta en la 42 para meterse en el playoff. Lo hizo en la temporada 2021/22 con García Pimienta en el banquillo amarillo, firmando un final de temporada de cine en la que se cosecharon dos empates y cinco victorias consecutivas. De este modo, la UD, que llegó a estar octava en la jornada 39, terminó la 42 clasificándose como cuarta y jugando la promoción con el CD Tenerife en el conocido partido del 'veo mucha fiesta aquí' de Jonathan Viera. Los de Pimienta cayeron eliminados pero un año después, en la 2022/23, llegó el ansiado ascenso.

García Pimienta, en su penúltima comparecencia como técnico dela UD. / José Carlos Guerra

Es la hoja de ruta que debe apuntar Luis García para estas últimas siete jornadas. Tras perder en La Rosaleda y quedar en la séptima plaza, estas siete finales son clave para que la UD logre meterse de nuevo en el playoff. Siete jornadas en las que tiene que batir a rivales directos como el Almería y el Deportivo a domicilio, pero en las que hay mucho enfrentamiento directo. De este modo, de volver a firmar un final de temporada como la de la 21/22, los amarillos incluso tendrían posibilidades de ascender de manera directa.

La primera piedra se coloca este viernes en el Estadio de Gran Canaria (20.00 horas, LaLiga TV) frente al Leganés. Un equipo que llega salvado y al que ya se le ganó en la ida con Ale García como protagonista. Un feudo amarillo en el que tan solo restan tres finales (Leganés, Valladolid el 3 de mayo y Zaragoza a finales de mayo) y en las que la UD debe sumar los nueve puntos posibles.

La UD se hace fuerte en el Gran Canaria

Como aliciente, la certeza de que los amarillos no saben lo que es perder en el Gran Canaria desde el 24 de enero, cuando el Córdoba se llevó los tres puntos. Desde entonces, la UD empató con el Burgos y el Castellón para luego coger impulso y conseguir cuatro victorias consecutivas en casa: Ceuta, Sporting, Granada y Huesca.

Jonathan Viera mira a la barrera, ante el Granada. / LA PROVINCIA / DLP

En una Segunda División alocada en la que todos los equipos han demostrado que son capaces de tropezar en cualquier momento y en el que ocho puntos separan al séptimo clasificado —en este caso la UD Las Palmas con 57— y al líder —el Racing de Santander con 65—, todas las opciones siguen activas, sobre todo cuando el milagro no se ve tan lejos: los amarillos están a cuatro puntos del ascenso directo y a uno de volver a meterse en playoff.

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La hoja de ruta está clara, al igual que los tiempos. Restan siete jornadas para el final de Liga. Siete partidos en los que la UD tendrá que demostrar valentía y coraje para intentar ganar cinco y empatar otros dos, siguiendo así los pasos que dio Pimienta en su final de temporada perfecto. Para ello, la mentalidad de todo el grupo, incluida la del técnico Luis García tiene que ser la de tratar estos duelos como finales por conseguir lo que se propusieron a principio de curso: volver a la Primera División un año después de haber firmado el descenso. La teoría está clara, ahora falta ponerlo en práctica.