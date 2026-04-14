'Miguelina' en Barranco Seco tras el 'Malagazo': "¡Tenemos que ir a muerte, somos la UD Las Palmas!"

'Miguelina' para resetear el ordenador de la ilusión. Una llamada a la responsabilidad tras el esperpento de Málaga. Aliento, tirón de orejas y la dignidad por bandera. "¡Tenemos que ir a muerte, somos la UD Las Palmas!". El presidente Miguel Ángel Ramírez conversó ayer con el plantel de Luis García Fernández en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco para mostrar su respaldo al proyecto.

Lo hizo de manera franca y con talante paternalista, de látigo hubo poco y con la presencia del cuerpo técnico. Evoca a otras arengas como la que aconteció en abril de 2024, en plena caída libre con Xavi García Pimienta en Primera División.

La charla, parte motivacional y parte de concienciación tras ser arrollados por un rival directo como el Málaga (2-0) con canteranos y un técnico de la casa como Juan Funes, llega a unos días de la visita del CD Leganés en el Estadio de Gran Canaria (viernes, 20.00 horas, LaLiga TV).

Ya no hay margen de error para los amarillos, que buscan un cierre liguero como Pimienta en la 21-22.

De visitante, en esta segunda vuelta, la UD ha firmado unos números paupérrimos con una victoria de siete -cinco puntos de 21-. Los cambios de Luis García, durante el pulso ante La Rosaleda, no dieron resultado.

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La figura del técnico vuelve a estar en la diana de la afición tras completar una gran primera vuelta -acabó colíder de la Segunda junto al Racing antes de esta segunda vuelta errática-. Ahora ocupan la séptima plaza y están a uno del sexto, el Castellón, que serían dos al tener perdido el golaveraje con los blanquinegros.