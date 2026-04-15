La afición
Colas por el autógrafo de los Rodríguez de la UD Las Palmas: "¡Vamos Jesé, dale fuerte Bichito!"
En la quinta planta de El Corte Inglés, Jesé y Kirian reciben ánimos de los fieles antes del crucial partido ante el Leganés en el Gran Canaria
Energía de los sufridores amarillos para escalar el Everest del ascenso. De la Miguelina al aliento del pueblo en la planta quinta de El Corte Inglés. «¡Jesé eres el único, sigue marcando goles; dale fuerte Bichito!». En el planeta Deportes, rodeados de zapatillas Nike de última generación, bici estáticas, licras mágicas anti-michelines y de camisetas de Mbappé, la cola de los Rodríguez. Peregrinaje de la fe eterna y un autógrafo para cruzar la frontera del pesimismo. Pasión por los Rodríguez. Kirian Rodríguez y Jesé Rodríguez firmaron ayer fotos y elásticas amarillas en un acto promocional de LaLiga.
Recibieron el aliento del pueblo y algún tirón de orejas. Nada que ver con ‘X’. «Vamos Kirian, tú también eres importante. Ahora viene lo bueno. Corran nenés». El Gran Canaria es juez del ascenso con nueve puntos cruciales para los legionarios de Luis García Fernández -ante el Leganés mañana, así como contra el Valladolid y Zaragoza-. Desde la quinta planta, todo se ve más claro. Jesé, ganador de dos Champions con el Madrid, es de los jugadores más queridos por el respetable y se ha ganado con goles su continuidad. El Gran Canaria valora su coraje y entrega, atributos que también colecciona Kirian. En el caso del exjugador del Real Madrid, sigue a la espera de la llamada de la dirección deportiva. Con siete tantos, está firmando una campaña meritoria. Ante el Málaga, falló una clarísima que pudo cambiar el rumbo de la historia. Por su parte, Kirian también fue superado por la electricidad de un ida y vuelta de alto voltaje.
La afición del Málaga (446.619) va líder en la liga del aliento. Por su parte, la marea amarilla se ha quedado en 334.510 como la quinta más pasional de Segunda. Los fieles del Dépor (397.464), Racing (376.296) y Sporting (374.184) también superan en número a los ferigreses del pío pío. Pero llega la recta final y solo vale ganar. Aprieta la urgencia para huir de la séptima plaza y la deshonra de quedarse fuera de la promoción. Los de Luis García llevan 29 jornadas en los puestos de privilegio de las 35 disputadas. Hay margen para la resurrección y la cola confirma el amor por los Rodríguez.
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