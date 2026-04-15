Fallece Scifo, el exjugador de Las Palmas Atlético y Castillo que enamoró a Guardiola

Adiós al talento personificado con nombre de estrella belga. El exjugador de fútbol Daniel Oliveros 'Scifo' , que formó parte de la disciplina de Las Palmas Atlético durante tres temporadas -llegó a jugar en el último partido oficial en el Estadio Insular a las órdenes de Carlos Marín-, fallece a los 42 años tras una ardua lucha contra el cáncer.

Pasó además por el CD Arguineguín así como por el Castillo CF, de igual manera gozó de un periplo por el Barakaldo (de 2009 a 2011) y por las filas del Lemona en la extinta Segunda B (2008-09). De gran poderío técnico, este atacante se ganó los elogios de Guardiola en la eliminatoria por una plaza en la categoría de bronce en 2008 cuando defendía la elástica del Castillo CF. Siendo jugador del club sureño, el ahora técnico del Manchester City y que lleva las riendas del filial culé, lo etiquetó de "un mimbre interesante y de gran futuro".

Scifo, en segundo término, con la elástica del Castillo contra el Barça B. En primera línea, Cristian Hernández. / LA PROVINCIA / DLP

La UD Las Palmas informa que se guardará un minuto de silencio en memoria de Scifo en todos los partidos de la cadena 'pío pío'.

Scifo, en su ciclo como atacante de Las Palmas Atlético. / LA PROVINCIA / DLP

A las puertas del debut

Carlos Marín dirigió a Scifo en Las Palmas Atlético y recuerda que en aquella 04-05 se quedó a las puertas del estreno profesional con el primer equipo. Fue máximo goleador de la 'vela chica' en esa temporada. Por ese vestuario, pasaron Aythami Artiles, Nauzet Alemán, Ruymán, Leroy, Casanova o el meta Nauzet Cruz. "Fue el único que no pudo debutar de aquella camada que se ejercitaba en Las Palmas Atlético. Lo tuvo muy cerca y se quedó a las puertas. Jugó el último partido oficial en el Estadio Insular y es un palo tremendo para todos. Era rápido y con definicion, dotado de una capacidad innata para definir. Me quedo helado", determina Marín.

El Castillo de 2008 que se midió al Barça B en la eliminatoria de vuelta en el Mini Estadi. / LA PROVINCIA / DLP

El llanto de Cristian Hernández

Cristian Hernández Arencibia compartió vestuario con Scifo en el Castillo y las órdenes de José Carlos Álamo. Recuerda aquella eliminatoria contra el Barça B en la 07-08 con Guardiola como máximo responsable técnico del filial culé y que ya se sabía que tomaría las riendas del primer equipo azulgrana. "Me entero por LA PROVINCIA, estoy destrozado. Fue un gran compañero y un buen jugador, muy técnico. Siempre te trataba muy bien y hacía vestuario", incide el hermano de Berni Hernández, jugador histórico del Granca.

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El exjugador del Villa, que logró un ascenso a Segunda B a las órdenes de Juan Manuel, se emociona al evocar a la figura de Scifo. "Era muy buen pibe, competidor al máximo y muy simpático". Con un hijo de 15 años, Scifo vuela al cielo con el elogio de Guardiola en el zurrón como confirmación.