La final de finales y Viera, otra vez, en la encrucijada en la UD Las Palmas

Final de finales y el ‘21’, otra vez, en la encrucijada. El culebrón Jonathan Viera entra en otra dimensión. La victoria mañana de la UD ante el CD Leganés en el Gran Canaria (20.00 horas, LaLiga TV) deja a los de Luis García Fernández con 60 puntos igualados con Málaga y Burgos en la cuarta plaza. Sería momentáneo, pero toda una declaración de intenciones del renacer tras el Malagazo. Sin embargo, un tropiezo es la remasterización de la película de El coloso en llamas. Un señor incendio y la segunda jornada consecutiva fuera de la zona de privilegio -las seis primeras plazas-, circunstancia que no se ha dado en todo el curso.

Jonathan Viera Ramos. / LA PROVINCIA / DLP

Bajo este clima de extrema urgencia, la figura de Viera aguarda en el horizonte. La figura más carismática del siglo en la UD contabiliza 1.120 minutos y es el 13º en la tabla del protagonismo -comandado por Horkas (3.008’) y Sergio Barcia (2.748’)-. Lukovic, que en enero se marchó al Preston de la segunda inglesa, sigue contando con más minutaje (1.174’). Viera solo supera a Taisei (854’) y a Kirian Rodríguez (793’). Certificado su rol secundario, ante el Málaga en La Rosaleda saltó al verde en el 48’ por el lesionado Miyashiro. Con unas molestias durante la semana, el genio de La Feria fue atropellado por el ritmo explosivo del partido. Tardó en entrar en juego y cuando lo hizo, acarició el 2-1 con dos disparos de mérito.

Viera, en el último pulso contra el Málaga. / LA PROVINCIA / DLP

Conexión con el Bichito

Luis García erró con las sustituciones -solo aportó algo diferente el descaro de Pedrola y el ‘21’ sobre la bocina- y ahora, toca dinamitar la resistencia del Lega, que está en el mejor momento de la temporada. Fuster (2.615’), con siete tantos, le ha robado el protagonismo a Viera y esa posición de mediapunta puro. De interior, el estratega ovetense recurre de forma sistemática a Ale García y a Taisei. Pero el japonés se pierde las tres próximas contiendas ante los madrileños, Cádiz CF y Valladolid. Todo apunta a la vuelta de Pedrola, autor del Pedrolazo ante el Huesca, de inicio. Ante la formación oscense de Oltra, Viera, de titular, firmó su mejor actuación. La conexión con Jesé Rodríguez es un motivo de fe. Algo portentoso para besar tres puntos claves por el reto del ascenso. No se puede descarrilar.

Revulsivo en Butarque

Sin Enzo Loiodice ni Taisei, y con Sandro renqueante, se reabre el casting de los pistoleros. Los tres mosqueteros de los sietes goles, Jesé, Fuster y Ale, tienen el puesto garantizado. Pedrola pide paso y el asentamiento de Viera no se da. Se detecta la falta de confianza de Luis García en el ‘21’, con 290 partidos y 78 goles de amarillo en sus once temporadas en la UD. A sus 36 años, la opción de la retirada sigue sobre la mesa. En la contienda de la primera vuelta, Viera entró de revulsivo en el descanso por Iván Gil y maravilló. Cambió el sentido de las cosas. El orden natural de un pulso que se ganó con diana de Ale.

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La victoria en Butarque fue el 20 de septiembre y 209 días después, se cruza el Lega en la vía del ascenso. Con Viera gravitando sobre la pizarra de García (once titularidades en 35 jornadas: 31,4%), el elegido para ir séptimos es Fuster. Ahora, con Taisei lesionado se admiten apuestas. La opción del ‘21’ de inicio en Málaga estuvo sobre la mesa, así como la de Herzog, pero García retocó el plan. El padre del catenaccio de Covadonga ya tiene la ecuación perfecta. No hay red. Con Viera o sin Viera, es ganar o incendio en Siete Palmas. Bienvenidos al manicomio de plata. Final de finales y el rol de un histórico como artefacto del morbo.