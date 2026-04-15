Kirian le mete un gol al pesimismo: "El ascenso de la UD Las Palmas es un objetivo personal"

Reubicar a la UD Las Palmas en su espacio natural. Oratoria limpia y sin filtros. Kirian Rodríguez mantiene su expreso deseo de subir por la vía directa. No se baja de la burra en un escenario de crisis y tras el 'Malagazo'. El mediocentro de Candelaria insiste que subir por la vía directa "es un objetivo personal". La formación de Luis García Fernández ocupa la séptima plaza y está a cuatro puntos del segundo de la tabla.

"Yo el año pasado dejé al equipo en Primera, me dolió muchísimo el descenso, lo sufrí, estaba en el hospital y lo sufrí más que lo que estaba pasándome [se trataba de su segundo cáncer]. Sinceramente confío en todos los que tengo aquí dentro porque sé que son unos jugadorazos, un equipo increíble y sé que vamos a pelear por ello hasta el final porque queremos devolver a la UD Las Palmas a Primera que es donde tiene que estar", realzó el '20'.

En relación al dictamen del CTA sobre la acción de Taisei y de que era penalti, ya no se puede volver al pasado. "Hay que apechugar y challarse, aunque probablemente el partido habría sido otro. Toca seguir adelante".

Se desmarca de las críticas y los palos al equipo, que ha sumado una victoria en sus siete salidas en la segunda vuelta. El viernes, llega el CD Leganés (20.00, LaLiga TV) en un pulso sin margen de error. Ganar o fracaso. Ganar o más problemas. Descarta que se trate de una final.

"La final será si jugamos un playoff y llegamos al último partido. Me acuerdo perfectamente del año del ascenso [2023] que había un run-run constante sobre que no conseguíamos sumar, que la segunda vuelta se nos atragantaba y no sumábamos puntos. Prácticamente todos los equipos están iguales. El mensaje del vestuario es de tranquilidad, para seguir semana estando buscando las posibilidades de pelear por el ascenso".

Fe ciega en el 'lusisimo'

Para Kirian Rodríguez, solo hay un rostro que pueda llevar a este equipo a Primera y es Luis García Fernández. Siete duelos ligueros para reencontrarse con la versión suprema de la primera vuelta, que puso colíderes de los amarillos y antes de una irregularidad incontestable. "Nosotros en el vestuario y en el club confiamos en el entrenador y vamos a morir con esta idea hasta el final de temporada. Es preferible que todos rememos en el barco, porque así será más fácil para todos".

Huye de los dramas por estar fuera de los siete primeros. La única foto que cuenta es la de la jornada 42. "Estar fuera del playoff ahora mismo es un extra de motivación para nosotros. No se nos puede escapar esto de las manos. Estamos todo el año en promoción, peleando por un objetivo común y es lo que tenemos que hacer de aquí al final. Estoy convencido de que lo vamos a conseguir con uñas y dientes, porque es lo que queremos".

De los últimos diez duelos directos ante rivales que laten en zona de promoción, solo una victoria. Pero para Kirian, la sensación es que esta UD le puede "ganar a cualquiera". "Sentimos que le podemos ganar a cualquiera. Y sentimos que en Segunda, tal y como es, te puede ganar cualquiera. Creo que es algo que depende de nosotros. Hay también enfrentamientos directos entre ellos, que uno de los dos sume. Dependemos de nosotros mismos y sabemos que si nosotros estamos bien, podemos recortar puntos a los que estar encima y pelear por el objetivo".

Autocrítica

En relación al bajo momento de forma visitante de la UD, Kirian lo achaca a una cuestión de confianza. "Todos los equipos tienen su momento de fútbol donde todo sale bien, que encuentras líneas de pases, con fluidez en el juego. Hay otros tramos donde arriesgas menos, con un punto de desconfianza porque no salen los resultados. El equipo debe soltarse la mochila, ese peso para tener la tranquilidad de poder decir: no pasa nada si arriesgo, si vamos por el partido, si me convierte en un equipo más ofensivo".

Insiste en los pecados capitales de una UD irreconocible. "Los errores penalizan y el acierto es clave en Segunda. Tuvimos ocasiones en Málaga para ponernos por delante y el partido pudo ser diferente. Ellos se adelantaron a balón parado, que hoy en día es importantísimo porque abre muchísimos partidos. Y los duelos individuales dentro del campo, que no pueden ser una moneda al aire a cara o cruz".

Sobre el cero de debuts de canteranos, se justifica en que no ha podido seguir a la cantera. "Cuando vea los partidos del filial, ya te daré mi opinión".