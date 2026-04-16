La previa: Viernes de urgencias y sin excusas para la UD Las Palmas en su vuelo a Primera

Impregnados de un halo de mediocridad y de una falta de ambición alarmantes, la UD Las Palmas afronta una nueva final (viernes, 20.00 horas, LaLiga TV) en su intento de regresar a su hábitat natural de la Primera -lo dijo Kirian y la confirma el 20º puesto del ranking histórico en la máxima categoría-. Expulsados del playoff -séptimos y a uno del Castellón-, todo lo que no sea ganar conforma otra atentado a la ilusión.

La lastimosa secuencia de visitante del cuadro de Luis García Fernández, un triunfo de siete y tres derrotas consecutivas, elevan la seriedad del compromiso en este viernes de urgencias. Ya da igual como lo pinte el estratega ovetense, empeñado en una oratoria de equipo pequeño. Con Taisei y Enzo fuera de combate por lesión, tritura al Leganés exige velocidad tras el recital de tedio de La Rosaleda. Verticalidad, descaro y Pedrola. El extremo fue de lo poco salvable del Malagazo, que desató la ira y el cabreo de los 600 desplazados.

Hay que ganar de cuatro a cinco duelos en la secuencia final de siete para cruzar la meta. Entre la promoción y el ascenso directo hay una delgada línea roja. Ahora, los amarillos están a cuatro unidades del Almería, que se llevó cinco de El Sardinero. El Racing, líder, se llevó seis del Nacional de Andorra. Es la Segunda más igualada de la historia y la más mediocre. El Valladolid-Eibar que cerró la pasada jornada fue una oda al bostezo.

A la UD le restan 43 días para aterrizar en Riazor el 30 de mayo. No se puede renunciar a nada. Jesé, Fuster y Ale García son el tridente de los 21 tantos y el atajo de pólvora. En la medular, el Kirian-Amatucci conforma el sostén mágico. La aparición de Viera de revulsivo en La Rosaleda, entró en el 48’ por el lesionado Taisei, reabre el debate del rol del ‘21’. No es una lavadora que centrifugue un partido sin calentar. Es un renacentista que crea desde la pausa. Error de García, que tiene un problema con los cambios y ya fue pitado por el Gran Canaria en el UD-Córdoba.

Noticias relacionadas

La última visita del Lega fue en mayo de 2025 y bajaron los dos de la mano. Los madrileños se impusieron por la mínima a un escudo de luto por el Martinato. En pleno viaje al infierno con Diego Martínez, fue un alegato fúnebre. Ahora, hay esperanza. Toque de corneta y a volar. Ganar y ganar. De final en final, porque lo dicta la historia, así como Germán Dévora, Brindisi, Miguel Muñoz o Roque Olsen. De Koke Contreras al calamar seco del Estadio Insular. Iconos cotidianos de grandeza de un club con 36 cursos en Primera. Si es una empresa, que no se olvide de ganar. Peregrinar otro año más en esta categoría de manicomio no tiene sentido. Es un pecado de conformismo barato. Contra Cruz, Melero, Duk y Millán, el apetito extremo y la reverencia por la historia. 76 años de vida, un subcampeonato de Copa y Maradona eliminado. Por el Cordobazo y las pillerías de Pedri. Busquen motivos para salir de esta pesadilla. Una final para huir de la deshonra.