UD Las Palmas - Leganés: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming

La UD Las Palmas afronta este viernes un duelo vital ante el CD Leganés para volver a la zona noble de la liga y no descolgarse de sus rivales directos. El equipo dirigido por Luis García buscará reaccionar lo antes posible al varapalo de Málaga en un partido que marcará el futuro amarillo de cara a sus posibilidades reales de ascenso.

El tren del playoff pasa por Gran Canaria. La UD Las Palmas, que encadena tres victorias consecutivas en casa, quiere prolongar la buena dinámica en su estadio y acercarse al objetivo de alcanzar los puestos de ascenso. La exigencia es máxima y el margen de error cada vez menor.

Leganés - UD Las Palmas / Agencia LOF

El equipo dirigido por Luis García busca volver a pelear por los puestos de ascenso en un partido marcado por la situación de su rival. Por su parte, el CD Leganés visita Gran Canaria con la intención de certificar su permanencia en LaLiga Hypermotion, tras sumar 8 puntos de 15 posibles.

En el partido de ida, los amarillos se impusieron en Butarque gracias a un solitario gol de Ale García. Ahora, la UD Las Palmas quiere resarcirse en casa y sumar tres puntos de oro en su lucha por regresar a la zona de playoff, algo que podría darse en función de los resultados de la jornada.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido UD Las Palmas - Leganés correspondiente a la jornada 36 de LaLiga Hypermotion se jugará el viernes 17 de abril, a las 20:00 hora de Canarias (21:00 hora peninsular) en el Estadio de Gran Canaria.

Dónde ver el UD Las Palmas - CD Leganés

El partido entre el equipo 'pío-pío' y los pepineros solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes.

Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

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