Primera de las siete finales
La alineación del 17-A: ¿Qué galáctico de la UD Las Palmas se va al banquillo tras el Malagazo?
Luis García Fernández ultima cambios y Jesé es uno de los sacrificados en el frente ofensivo. Viera tampoco sale de inicio y vía libre para Pedrola para esta noche ante el Leganés en el Gran Canaria (20.00)
La primera víctima del Malagazo. Jesé Rodríguez apunta a suplente en la alineación de esta noche de Luis García Fernández para tumbar al CD Leganés en el Gran Canaria (20.00 horas, LaLiga TV).
El '10', que lleva siete tantos, malogró una ocasión muy clara en el primer tiempo en la pasada contienda liguera ante el Málaga en La Rosaleda. Cabe recodar, que Enzo y Taisei causan baja por lesión.
Además, Jonathan Viera, suplente ante el cuadro boquerón, también se queda en la banda. La doble 'J' aguardará por una oportunidad desde el banco de las soluciones. Una nueva ocasión para que Luis García acabe con su escasa fortuna a la hora de agitar la coctelera.
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