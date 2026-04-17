La UD Las Palmas sobrevive a la primera final con tantos de Pedrola y Fuster

Primera final superada. Y restan seis. Que pase el siguiente. La UD Las Palmas liquidó a un revoltoso CD Leganés (2-0) con tantos de Pedrola y Fuster, que se erige en el pichichi 'pío pío' con ocho dianas. Ovación del Gran Canaria a Jesé Rodríguez, en su partido cien de amarillo, y un Viera inédito. Con 16.128 fieles, la UD se encomendó al 'factor Marvin Park' en el primer acto y un disparo de artista de Fuster para regresar a la zona de privilegio. Pitos a Kirian, que se dirigió con un gesto al respetable.

Entre el alivio y una vela a Pedrola. Cabalgadas redentoras. 'Dinkadas', Ais Reig, VAR y una ocasión de Kirian Rodríguez que pudo ser la sentencia en el primer acto. En los primeros 45 minutos, los amarillos sufrieron en un inicio terrorífico ante un Lega descarado con Duk como gran amenaza.

La novedad de Marvin Park en el once fue bendita y luego quedó el costado derecho para Viti y Pejiño. Acabó Luis García con cinco zagueros -Barcia, Mika y Herzg de centrales- y la portería a cero. El primer capítulo dejó seis remates de cada equipo y ocho faltas de los amarillos. Más en 45 minutos que en muchas actuaciones de visitante. Se alzó el telón con el homenaje centenario Jesé Rodríguez.

Y comenzó el horror. Remate de Millán y un Cruz que deja en evidencia a todo el costado derecho de la muralla. Horkas sale a toda velocidad y hay derribo Duk que se queda sin castigo (9') con un torrente de suspense. Ais Reig se al monitor del VAR por un un leve contacto con el caboverdiano que retira la bota. Minutos de incertidumbre extrema y castigo cero.

El recuerdo del penalti cometido sobre Taisei por Herrero, que no fue pitado y reconocido por el CTA en La Rosleda, sobrevolaba sobre la memoria colectiva de un Gran Canaria herido. Barcia manda a córner y pide ayuda en un comienzo titubeante. Duk y Miquel se estorban en el área pequeña amarilla y nuevo error de Horkas. La versión más humana del croata marcó el inicio del duelo. Mala salida del arquero y nervios en el jardín más íntimo de la UD. Y en el 20', llegó el 1-0 de Pedrola que comenzó con un cambio de juego de Fuster de izquierda a derecha. Control de Ale García en plena carrera y encuentra a Marvin Park en esa autopista derecha.

Acierta Luis García

El lateral llega a línea de fondo, por fin, y el centro, tras tocar en un defensa pepinero, lo manda a la red Pedrola. El catalán firma su tercera diana y pone en franquicia a los amarillos (21'). Gallifante para Luis García, apostó por Pedrola de inicio y la jugada le ha salido perfecta en este duelo de urgencias. El costado izquierdo del Lega es una venta abierta al océano y Marvin tiene más colmillo que Viti Rozada. Y la UD tiene algo alentador en su ADN, cuando se adelanta es letal. Aplasta a los rivales por sometimiento.

Tiro de Millán (30') y contragolpe mágico de Pedrola. El catalán casi clona su tanto al Huesca pero su remate fue desbaratado por Miquel. El cabreo de Amatucci era indisimulable. Contra del Leganés tras un nefasto saque de esquina y amarilla para Fuster que frena el avance de Miguel al borde del área. El tiro de Duk se estrella en la barrera amarilla y respira Horkas.

En el 56', pitos y cambio. Se retira Pedrola y entra Viti Rozada. La afición hizo público su cabreo con un inicio del segundo tiempo sin energía. Cissé lo intenta y Jesé Rodríguez responde con otro remate de alto peligro. La presión del Lega es superior y complica el control del partido. Viti se ubica de extremo y escoltado por Marvin Park. Kirian Rodríguez insistía en bajar la temperatura del partido y la afición le pitó. El capitán respondió con un gesto a los 16.128 valientes del Gran Canaria. Bajo este clima de alta tensión, Fuster avanza ante la pasividad de la zaga pepinera y con un golpeo exquisito acaba el balón en la red de Soriano. El octavo golazo del pichichi amarillo en una actuación gris, pero determinante. Las cosas de Aladino.

Noticias relacionadas

Cinco de cinco en el Gran Canaria y 15 puntos de oro. Así se supera la primera final.