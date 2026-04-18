La afición de la UD Las Palmas pita a Kirian y el '20' se rebela

La noche en la que la afición de la UD Las Palmas se hartó de Kirian por momentos. Cansados de que no termine un contragolpe, de que el juego se pare cada vez que el ’20’ tiene el balón bajo sus pies. Anoche, el público del Gran Canaria hizo saber al capitán que no está contento con su juego. Pitos durante dos momentos clave del partido y la desaprobación del jugador, que se dirigió a los seguidores con un gesto en el que les invitaba a seguir con esa actitud: la de en vez de animar, pitar. Y fue correspondido, pero con más pitos. Unos aspamientos que de ninguna manera debería tener un capitán.

Kirian Rodríguez durante el UD-Leganés / LaLiga

Una situación que se vio eclipsada por el segundo tanto del cuadro amarillo, un momento en el que la afición paso en cuestión de segundos de pitar a Kirian a celebrar y aplaudir a Fuster, el autor del gol. Salvado por Fuster y su olfato de gol, porque tras el tanto de la tranquilidad, el ambiente se tranquilizó de manera general, pasando por alto situaciones que quizás con un 1-0 en el marcador no habrían sido aprobadas.

No es la primera vez que los aficionados de la UD pitan a Kirian Rodríguez. Y el concepto siempre es el mismo: no entienden que el centrocampista juegue caminando y detenga el juego cada vez que tiene el esférico en su poder. Anoche, además, el enfado no solo fue de la afición, sino también de un Ale García que no terminó de fusionarse con su compañero en el terreno de juego. Ambos tuvieron varios roces, uno en la primera mitad y otro justo antes de que llegara el segundo tanto. No se entendieron en ningún momento, incluso Kirian llegó a recriminar a Ale en alguna que otra ocasión sobre la posición que estaba adoptando a través de gestos.

La defensa de Luis García

Y entre tanto revuelo por los pitos y el enfado del estadio con Kirian, Luis García salió en defensa del jugador, llegando incluso a decir que el segundo tanto, aunque haya sido obra de Fuster, había sido mérito del ‘20’ amarillo y su manera de jugar. «Kirian es muy inteligente. Sabe lo que nos viene bien y lo que nos viene mal. Conoce el jugo, sabe cuándo tiene que acelerar y cuándo tiene que frenar», apuntó el técnico ovetense. «El segundo gol todo el mundo se lo va a apuntar a Manu (Fuster), pero el gol es de Kirian por parar ese partido para que todos se colocaran», expresó tras el partido después de subrayar que no va a valorar los pitos de la afición «porque es su opinión y es respetable», aclaró.

Comunión afición-equipo tras la victoria ante el Leganés / Andrés Cruz

Un Kirian Rodríguez que ante el Leganés disputó los 90’ y que acumula siete titularidades consecutivas —cuatro victorias y tres derrotas—. Una figura que se ha convertido en una pieza clave en los esquemas de Luis García. Ha disputado todos los partidos desde el pasado 24 de enero. Casi tres meses disputando al menos unos minutos, pero sin saber lo que es quedarse en el banquillo sin minutos. Un privilegio que no puede decir Jonathan Viera, que anoche ante el Leganés ni siquiera salió a la banda a calentar.

Pero anoche, además de los pitos a Kirian y la desaprobación del jugador con sus seguidores, la UD Las Palmas ganó la primera de sus siete finales. Volvió a demostrar en casa, pese a que casa cada vez tiene un aspecto más desolador. Acumula cinco victorias consecutivas como local y fija la mirada en el próximo pulso ante el Cádiz el lunes 27, pero también en la penúltima contienda en el feudo de Siete Palmas el 3 de mayo. Un partido en el que el objetivo es volver a ganar y escalando posiciones en una Liga Hypermotion que este curso ha dejado claro que se trata de un verdadero manicomio.

Estanis está en racha

Pedrola, cuya titularidad se echó de menos en Málaga, llevó la batuta del equipo y abrió el marcador, mientras que un centenario Jesé que sueña con ascender portando el escudo de la UD en el pecho, fue el más aclamado: primero por cumplir cien partidos vistiendo la camiseta amarilla, y después por volver a dejarse el alma en el terreno de juego. Tal y como prometió el día de su presentación. En el 71’ fue sustituído y se llevó la ovación del Estadio de Gran Canaria, que se puso en pie para despedirle. Un gesto sincero que ayuda a entender el carácter de la afición de la UD: si te dejas todo en el campo vas a ser reconocido, pero si juegas caminando, ralentizas el juego y te rebelas contra la grada... Ahí entonces el guión de la película a un giro radical. Y con razones.

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Un Kirian Rodríguez que anoche se equivocó, y pasó en cuestión de días de un extremo a otro. De ganarse el calor de los suyos recalcando que el ascenso con la UD es un objetivo personal, a rebelarse contra la grada en el peor momento, justo cuando la unión debería prevalecer por encima de todo.