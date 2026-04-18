Desatascos Fuster: ocho goles y 28 puntos para la UD Las Palmas

Balones a Aladino Fuster. La antorcha mágica en el manicomio de Segunda. El atacante de Manises de la UD Manuel Fuster Lázaro alcanza su versión sideral con ocho goles, ocho asistencias y ha sido determinante en la conquista de 28 de los 60 puntos de la formación de Luis García Fernández -que baja al séptimo puesto con el triunfo de ayer del Castellón ante el Burgos (3-1)-. El ‘14’, en su segunda temporada de amarillo, ya es el pichichi en solitario de la formación pío pío tras superar las marcas de Jesé (7) y Ale García (7).

Fuster festeja su tanto ante el Leganés. / ANDRES CRUZ

Esta explosión realizadora y de pura fantasía evoca a la figura del extremo Nauzet Alemán en la 14-15 con Paco Herrera en el banquillo, que terminó con el ascenso del 21-J, y en la que hizo nueve dianas. En ese curso, el pichichi fue Sergio Araujo con 25. El mérito de Fuster reside en su capacidad para desatascar partidos y mantener intacta la candidatura para la gloria de los amarillos -que por primera vez encadenan dos jornadas fuera de playoff -. La UD (60), séptima, está igualada con el Burgos (60), sexto, así como el quinto Málaga (60) y a uno del Almería (61), Dépor (61) y Castellón (61), que vuela hacia la segunda plaza.

Con 39 disparos, 2.702 minutos, 36 partidos y 33 de inicio, la figura de Fuster es garantía de éxito. En trece de las 36 jornadas, marcó o dio una asistencia. Y de esas trece contiendas, la UD solo perdió en El Sardinero (4-1). En esa contienda, la primera de la segunda vuelta, el exjugador del Albacete hizo el tanto amarillo en el fotograma del 1-1 en la recta final del primer acto. Luego llegó el bombardeo de la formación de José Alberto López.

De la banda a la mediapunta

En el ideario táctico de Luis García -4-2-3-1-, Fuster ha pasado de los interiores a figurar detrás del delantero. Viera (1.119’) e Iván Gil (909’) han sido competencia directa del valenciano. Pero se ha impuesto la clarividencia del ‘14’, que comenzó el curso con dos asistencias (ante Andorra y Córdoba). Le puso a Ale García el balón del 0-1 en el Municipal de Butarque contra el Leganés. Se estrenó como realizador ante el Racing en el Gran Canaria -9 de noviembre, 13ª jornada- con un saque de falta que acarició Mika ante Ezkieta. El colegiado Gorka Etayo le dio el tanto a Aladino, que batió a ‘su’ Albacete en el área pequeña. Luego asistió a Milos Lukovic.

En los dos duelos contra la Cultural, tanto y asistencia. Hizo doblete en otros dos más pulsos. Y desde la frontal, sin oposición, sendos golazos a Ceuta y Lega. Un guante en la bota derecha. Parece que no está y es protagonista. El doble ocho (goles, asistencias) le convierte en uno de los rostros diferenciales de la categoría, que está dominada en la faceta realizadora por Arribas (21), Andrés Martín (19), Chupete (16), Carlos Fernández (14), Carrera (14), Asier Villalibre (13), Dubasin (13), Marcos (12), Embarba (12), Fuentes (12) y Cámara (11). Fue el primer fichaje de la edición liguera del descenso con el Martinato por 1,9 millones en junio de 2024. Casi dos años después, es medio escudo.

Con 47 tantos, la UD es el octavo máximo realizador en el reino de plata (1,3 por encuentro). El rey del gol es el Racing (75), seguido por Almería (67) y Castellón (61). En la recta final de seis finales, es preciso ganar cuatro para colarse entre los elegidos. Desde el corazón de la caseta amarilla, no se descarta la vía directa. Pimienta subió como segundo con 72 unidades y solo 49 dianas a favor. Pero con Valles como estrella, solo se recibieron 29 en 42 contiendas.

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El otro drama

Con Horkas como Zamora de la categoría, Las Palmas ha encajado 30 tantos y es el menos batido. El drama llega el lunes 27 ante un Cádiz contra las cuerdas. Dirigidos por Sergio González, van cinco derrotas consecutivas. Hoy visitan El Molinón (15.15 horas) para resucitar antes de recibir a la UD. Con Enzo Loiodice y Taisei KO hasta mayo, el ascenso es de Fuster y Horkas. La pegada de Jesé y el pulmón de Ale García estiran la nómina de atributos. Y la inteligencia natural de Luis García. El estratega ovetense tiró de pragmatismo para liquidar al Lega en la primera final. Faltan seis. 18 unidades y la necesidad histórica. Hay 40 millones de botín de derechos de TV y la promoción internacional de un escudo sediento de mística.