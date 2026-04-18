Elías emociona en el Estadio de Gran Canaria tras su trasplante: ovación a su lucha contra la leucemia
El niño de 8 años, símbolo de superación en Canarias, reaparece en el partido de la UD Las Palmas tras meses de tratamiento
Elías Herrero volvió a vivir uno de sus momentos más especiales este jueves en el Estadio de Gran Canaria. El pequeño, de ocho años, asistió al partido de la UD Las Palmas apenas unas horas después de regresar a la isla tras su trasplante de médula, desatando la emoción entre quienes conocen su historia.
Su presencia en las gradas no pasó desapercibida. Con su camiseta amarilla y acompañado de su familia, Elías representó mucho más que un aficionado: se convirtió en el símbolo de una lucha que ha conmovido a toda Canarias.
El niño ha pasado los últimos meses en Madrid, donde fue sometido a un trasplante de médula tras un largo proceso contra la leucemia que se ha prolongado durante más de dos años. Su regreso a Gran Canaria, celebrado con globos, aplausos y abrazos en el aeropuerto, ya había sido una escena cargada de emoción. Pero su paso por el estadio añadió un nuevo capítulo a su historia.
Gran seguidor de la UD Las Palmas, Elías se hizo conocido también por su admiración por Kirian Rodríguez, cuya propia lucha contra el cáncer ha servido de inspiración para el pequeño. Ese vínculo convierte cada visita al estadio en algo aún más especial.
Durante todo este tiempo, su familia ha compartido su evolución en redes sociales, generando una ola de apoyo que ahora se transforma en alegría al verle de nuevo en casa y recuperando poco a poco su rutina.
Elías sigue en proceso de recuperación, pero su presencia en el estadio deja una imagen difícil de olvidar: la de un niño que, tras enfrentarse a la enfermedad, vuelve a sonreír en el lugar donde siempre quiso estar.
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