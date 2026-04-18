Kirian también tiene defensores en la grada de la UD Las Palmas: «Cuando escuché los pitos sentí náuseas»

Defensores y detractores. Opiniones para todos los gustos y una polémica servida tras los pitos del Gran Canaria a Kirian el pasado viernes por su manera de jugar, en la que ralentizó el juego hasta llegar a desquiciar a los seguidores. La victoria de la UD Las Palmas ante el CD Leganés dejó la imagen del ‘20’ amarillo recriminando a la afición los abucheos que le habían dedicado durante el partido. Un gesto que no sentó bien a los seguidores del conjunto grancanario y que ha hecho que salgan a la luz los defensores del capitán, esos que entienden que en la vida hay que tener un poco de paciencia con los jugadores del equipo.

Kirian Rodríguez, con el balón en la mano tras anotar el gol del empate en Zubieta frente a la Real B. / LOF

«Cuando escuché los pitos a Kirian sentí náuseas porque entendí que ya no había humanidad», apunta Paco Martel, un abonado que pronto cumplirá los 81 años y que tiene experiencia en este tipo de situaciones. «Me hace gracia cuando dicen que la afición de la UD es la mejor, porque de eso nada», apunta. «La mejor es aquella que sabe estar en los momentos delicados», expone aludiendo a tiempos pasados, cuando Guedes tuvo que estar un tiempo alejado de los terrenos de juego por un cáncer. «Cuando reapareció no era el mismo, pero en aquellos tiempos la gente optaba por aplaudir y animar sus fallos. Eso sí era una afición soberana», apunta.

Paco Martel se apoya en la enfermedad y posterior recaída que ha sufrido Kirian Rodríguez, destacando la valentía que ha tenido el ‘20’ amarillo a la hora de luchar. «La gente tiene que entender que ha sufrido una enfermedad que normalmente con ella muchos se van al otro barrio, y él no solo lo ha superado, sino que además ha querido seguir haciendo lo que le gusta: jugar al fútbol», indica Martel, que desde el viernes por la noche está cabreado con la afición del Gran Canaria. «Les diría a todos los que le pitaron que si de verdad quieren a la UD Las Palmas que tengan paciencia, porque Kirian es un luchador y un ejemplo. Sé que la gente está nerviosa porque queremos estar en el lugar del Racing, pero no puede ser».

En el peor momento

Una división de opiniones que llega en el peor momento de la temporada: justo cuando la UD vive su segunda jornada consecutiva fuera de playoff por primera vez en el curso, en una situación delicada en el que de las seis finales, a los amarillos les toca ganar cuatro si quieren optar a la promoción. «Para pitar son los primeros, pero para animar al equipo cuando lo necesitan no», expresan algunos usuarios a través de las redes sociales, molestos por la poca respuesta de la afición cada vez que hay un partido en el Gran Canaria.

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Y entre los defensores de Kirian destaca también Carlos Gutiérrez, abonado a la grada sur y uno de los que el viernes sintió lástima por aquellos que optan por pitar. «Tengo un familiar cercano que pasó por lo mismo que Kirian y sé lo que cuesta tirar para adelante», apunta. «Quizás el no estuvo bien encarándose con el público, pero hay que entender que también es humano y tiene prontos, como los podemos tener todos», argumenta Carlos. «Cuando no estaba jugando e iba al palco todo el mundo se ponía la careta de buena persona, le aplaudía y ponía cosas en redes sociales, pero ahora que está intentando dar todo por el escudo lo único que se escucha son críticas, nervios y pitos. No es justo». Un episodio que debe quedar atrás de cara a la próxima final, cuando el objetivo no es otro que hacer del estadio una caldera en la que el único grito sea el de apoyo a una UD que quiere ascender.