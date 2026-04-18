Luis García, entrenador de la UD Las Palmas: «No nos podemos volver locos con la clasificación»

Poca importancia a la posición en la clasificación y mucha al estar en el sitio adecuado en el momento justo. Luis García, el entrenador de la UD Las Palmas, aseguró que la posición en la tabla de su equipo no es tan relevante tras el vital triunfo de los amarillos sobre el Leganés en el Estadio de Gran Canaria. El preparador asturiano relató que lo primordial es «estar cerca, esa es la cuestión. La posición en la que estemos no nos puede volver locos. Cada vez quedan menos partidos y ahora vamos a disfrutar de unos días tranquilos para centrarnos en el Cádiz, que es lo único que sí me preocupa. Hemos pasado un mes muy duro».

Eso sí, a la hora de valorar los tres puntos cosechados, el técnico de Oviedo resaltó que desde el 1-0 sus jugadores fueron capaces de «controlar bien el partido hasta el final de la primera parte. Durante la segunda nos ha costado algo el poder salir a apretar un poco más alto, pero hemos manejado bien el bloque medio y el bajo. Además, hemos contado con opciones para hacer algún gol más. Es cierto que nos ha costado al inicio, aunque nos hemos ido ajustando». También justificó el cambio de Juanma Herzog por Manu Fuster en el 85, aclarando que el medio valenciano estaba «cansado y ya nos estaba costando sacar la línea defensiva. Por tanto, a la hora de sacar los centros y balones parados del rival, Juanma es el mejor».

Los pitos a Kirian

Por otro lado, Luis García prefirió no entrar a juzgar los pitos que se llevó Kirian Rodríguez durante el duelo, remarcando que la afición tiene su «opinión y la respeto». Aun así, matizó que el 20 isleño es un jugador «inteligente y sabe que el equipo tiene que viajar junto, atacar junto. Hay momentos en los que sí podemos transitar y hacer daño, pero el segundo gol todo el mundo se lo va a apuntar a Manu, porque es un golazo, aunque es de Kirian por parar el partido y dejar que Manu Fuster llegara y que Viti se posicionara. Kirian sabe lo que nos viene bien, lee los momentos de partido y ese gol es, en gran parte, de Kirian también».

Además, alabó a un Pedrola que anotó su tercer gol de este curso, argumentando que le ofrece un «perfil totalmente diferente, más vertical, junta rivales, tiene uno contra uno y una gran humildad porque tiene muchísimas ganas de aprender. Seguramente ese gol, en otras circunstancias, no lo hubiese marcado si no hubiese querido escuchar y aprender. Es un jugador diferente, hará buena carrera en el fútbol y ahora habrá que seguir exprimiéndole al máximo».