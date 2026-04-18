Ya no queda ninguna duda. A esta UD Las Palmas del juego con retrovisor, mirada fija en el marcador, pase al pie y cámara lenta poco más se le puede pedir más allá de los números, sin que tampoco estos sean deslumbrantes. Por eso, los tres puntitos contra un Leganés menguante se interiorizan como un mero trámite. Rúbrica, sello y a confiar en que los competidores por el ascenso sigan fallando como una escopeta de feria. Los números parciales continúan siendo el principal argumento a falta de fútbol.

Poco cabía esperar de un rival que no gana lejos de Butarque desde vísperas de Reyes. No en vano es el decimoséptimo en la clasificación de visitantes de la categoría. En general, solo ha ganado dos de los últimos once partidos, con cuatro empates y cinco derrotas: diez puntos de 33 disputados. Así, se entiende que esté mirando de reojo al descenso.

Pues hubo que esperar hasta el minuto 20 para que Las Palmas tirase a puerta para que, gracias a la indulgencia del Leganés por su costado derecho, que duró toda la primera parte, Pedrola rematase a placer un centro de Park, por fin, que había sorprendido por el carril interior. El extremo hacía, así, más incomprensible su suplencia en la afrenta de Málaga tras su notable partido contra el Huesca.

Antes del 1-0 y después hasta el descanso, nada de nada. Fútbol insustancial, aunque con más amenazas por parte pepinera, incluida una revisión por un imaginario penalti de Horkas que solo sospecharon los del VAR. Hubo otros sustos, como el de inicio de partido cuando Duk saboreaba un centro raso que abortó Mika. Quedaba claro el plan visitante, por cierto, evidente desde el calentamiento: distracción por el eje con diagonales a banda para centro y remate. Y, por supuesto, contragolpes como el propiciado tras un córner sonrojante a favor (ay, la pizarra) que tuvo que interrumpir Fuster con falta al borde del área amarilla y tarjeta. Sí, quien más corrió para evitar la desgracia.

La apuesta de Luis García por un centro del campo en triángulo, con Amatucci en el vértice retrasado y Kirian y Fuster en los otros dos, no resuelve la limitación para elaborar el juego desde atrás, al recaer la responsabilidad en los dos centrales mientras los creadores, si reciben, están de espaldas a la portería contraria. Y a partir de la medular, un sinfín de pasecitos al pie, de modo que la esperanza de ataque consiste en robar y armar contras rápidas, como la que Jesé estrelló en los guantes de Juan Soriano poco después del descanso. Tan anodina es la propuesta que reaparecieron los silbidos según avanzaba la segunda parte. Descontento confirmado por la exclusión de Pedrola (¡!) a los 14 minutos por Viti. Fuera el atacante más vertical, dentro un defensor.

Mediada la reanudación, los visitantes dibujaron una autopista por el centro para que Fuster, ahí y no en banda, certificase uno sus clásicos goles desde la frontal. Aún faltaba que en la recta final Luis García perpetrase la retirada de Fuster para incluir a Herzog y acabar con cinco zagueros. Con 2-0. Frente al Leganés. Pues vale.