Las notas de los jugadores de la UD Las Palmas en la victoria ante el CD Leganés

La UD Las Palmas logró un triunfo clave en su partido ante el CD Leganés en una noche donde los de Luis García hicieron gala de su eficacia y de un bloque bajo para sacar adelante su primera final por el ascenso. De hecho, los pepineros tuvieron más posesión que los grancanarios, que trataron de aprovechar los espacios para cerrar del todo el choque. No obstante, lo importante es ganar, sumar de tres y apretar la clasificación. Ahora, el resto de rivales directos tendrán que cumplir para volver a alejar a los de Luis García de la zona de ascenso directo o sacarlos de la promoción.

El mejor

Manu Fuster (8): El valenciano no está pasando por su momento más brillante de la temporada, quizás por una cuestión de cansancio. Sin embargo, sigue teniendo esos chispazos que ganan partidos, como ocurrió ayer. Vio mejor que nadie un cambio de dirección del que nació el primer tanto amarillo y luego se inventó un golazo directo a la red. Por otra parte, su trabajo defensivo no desentonó para nada.

Titulares

Dinko Horkas (5): Sus dudas a la hora de salir de puños o de su área estuvieron a punto de costarle caro. De resto, sin mucha exigencia.

Marvin Park (7): Dio profundidad por la banda y ejerció como el asistente en el tanto de Pedrola. No sufrió en los duelos y se equivocó poco.

Sergio Barcia (7): Partido casi sin fisuras en una noche en la que sí tuvo más trabajo defensivo. Con el balón no se complicó.

Mika Mármol (7): Le tocó asumir más peso con la pelota y ayudó a sacarla desde atrás. En su faceta defensiva también puso su granito.

Enrique Clemente (6): Sufrió un poco en los duelos ante Duk, pero respondió bien. Apenas falló, salvo en un córner que sacó bastante mal.

Kirian Rodríguez (5): Ralentizó algo el juego dentro de un contexto donde la UD se colocó con un bloque bajo y había espacios para poder correr.

Lorenzo Amatucci (6): Su trabajo en la medular no lo negoció, a pesar de no estar tan fino. Da la sensación de que necesita un descanso.

Ale García (5): Entró poco en juego y la única que tuvo la erró por mucho. Eso sí, no paró de pedirla al espacio y nadie se la dio. Esforzado.

Estanis Pedrola (7): Marcó un buen gol para abrir el marcador, para después pecar de chupón en la otra clara que tuvo. Eso sí, fue desinflándose.

Jesé Rodríguez (5): Día de trabajo para el Bichito en la presión y de un escaso protagonismo en la parcela ofensiva. Se le buscó muy poco.

Suplentes

Viti Rozada (6): Atento y rápido al corte en las coberturas en un día en el que jugó de lateral y de extremo zurdo.

Pejiño (5): Quiso brillar al espacio y se quedó cerca de hacerlo. Tuvo la ocasión de matar el choque al final.

Iker Bravo (5): Se le vio más enchufado que nunca, aunque el panorama del partido no le ayudó demasiado.

Iván Gil (5): Buscó portería, se asoció bien y no desentonó. Aun así, le sigue faltando agitar más los partidos.

Juanma Herzog (Sin calificar): Salió con la idea de reforzar la zaga y no pasar apuros, una cuestión que logró sin problema.

El entrenador

Luis García: Recuperó a Pedrola y Marvin para su alineación y acertó de pleno, ya que el desborde del catalán es un arma a explotar y el mallorquín cumplió con su cometido en ambos lados del terreno de juego. Posteriormente, los cambios le dieron cierto oxígeno y los realizó en su debido momento. Quizás se echó de menos un planteamiento algo más valiente, ya que durante muchos minutos su equipo estuvo demasiado encerrado.