La UD Las Palmas de los 16.128 fieles y 25.000 abonados: ¿qué haremos con la bombonera de los 44.000 asientos?

¿Dónde se esconde el aliento? 16.128 espectadores, 15.872 butacas vacías. El Gran Canaria, con una capacidad que ronda los 32.000 aficionados -ante el Real Madrid de Mbappé y Vinícius se llenó en agosto de 2024 con 31.192-, esta dormido en esta recta final de la liga del manicomio por el ascenso. Además, tendrá desde junio de 2029, una nueva guarida de cara al Mundial 2030 con capacidad para 44.000 espectadores.

En el pulso de ayer viernes, ante el CD Leganés y de enorme importancia para aferrarse a la zona de privilegio, acudieron 16.128 fieles. Es la segunda entrada más baja del curso 25-26, tras la de 14.000 que se dieron cita para presenciar la goleada a la Cultural Leonesa (4-0) en el duelo que cerró 2025 (20 de diciembre).

El líder Racing metió 22.128 espectadores en El Sardinero en el último pulso de local ante el Almería con seis mil más que la UD ante el Leganés. Por su parte, el Málaga llenó La Rosaleda con la visita de Las Palmas el pasado fin de semana: 27.212 incondicionales.

La formación boquerona superó en 11.084 fieles al registro amarillo ante los pepineros. Y el Dépor, congregó a 28.356 en el último encuentro contra el cuadro malacitano (lo que deja 12.228 más que el guarismo de Las Palmas). El último dato de la UD en relación a la afluencia sí pulveriza el del Almería, que se quedó en 13.726 en la contienda ante el propio Leganés.

Quinto de Segunda

El dato medio de aficionados del club grancanario en esta 25-26 es de 18.455 y ocupa el quinto puesto en la tabla del aliento tras Málaga (24.812), Dépor (23.380), Racing (20.905) y Sporting (20.788). La formación sportinguista va décima con 49 unidades y a once de la sexta plaza, que defiende la UD.

En las dos últimas temporadas en Primera, la media fue de 23.010 (24-25) y 25.041 (23-24). En la edición liguera del ascenso con Pimienta, el dato se quedó en 20.835 (22-23). En el cierre de la campaña de abonos de esta temporada, la UD anunció el récord en Segunda de 25.000 carnés.

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A la formación de Luis García le quedan dos partidos más de local ante el Real Valladolid y Zaragoza. Para completar el calendario, debe afrontar cuatro salidas ante el Cádiz, Andorra, Almería y Dépor.