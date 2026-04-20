La cruzada de la UD Las Palmas se inicia ante un Cádiz moribundo: seis derrotas consecutivas, Sergio en el disparadero...

Ahora o nunca. Un lunes propicio para cambiar la dinámica raquítica de visitante -una victoria de las últimas siete salidas-. La cruzada mágica de la UD por el ascenso se inicia ante un Cádiz CF moribundo en el Nuevo Mirandilla (lunes 27, 19.30 horas y por la TVC). La formación gaditana, en serios apuros y con tres puntos de renta sobre el descenso (18º en la tabla), encadena seis derrotas. Un ‘cero de 18’ que ilustra la dimensión del drama.

El técnico Sergio González está contra las cuerdas y puede ser destituido en las próximas horas. Es el segundo técnico de la temporada tras el despido de Gaizka Garitano -que aconteció el 8 de marzo- en busca de una reacción que no llega. El Submarino Amarillo ha estado quince jornadas en puestos de promoción. Incluso fue líder en la novena jornada y ahora ha descendido un total de 17 posiciones.

Con el estratega catalán, van siete duelos con el dramático balance de una victoria ante el Mirandés en Anduva y seis batacazos. El de ayer, en El Molinón (3-0) resultó demoledor. «El vestuario está destrozado», reconocía el extécnico del Valladolid o Espanyol.

De las seis últimas contiendas de la UD, cuatro son fuera de casa. Sepultar el síndrome del chárter se antoja capital para el octavo ascenso de la historia del club. Tras jugar en Cádiz, un Valladolid en apuros desfila por el Gran Canaria (domingo 3 de mayo, 20,00 horas). La formación violeta tiene cinco unidades de renta sobre el abismo. Los pucelanos descendieron con los amarillos el pasado mayo. El Lega completa el pasaje infernal que perdió su estatus y pedigrí. Solo la UD aspira a volver a Primera.

Luego hay dos salidas a Andorra y Almería -rival directo y que se impuso por la mínima en la Isla en septiembre-. Contra el campeón de la Recopa Zaragoza, en descenso, se cierra el periplo de duelos en el Gran Canaria. El cuadro de Luis García se ha destapado como una apisonadora en Siete Palmas con cinco victorias consecutivas.

Ese dato no se daba desde la 21-22 con Pimienta. Hay que elevar la racha a siete triunfos consecutivos de local cueste lo que cueste. En los cálculos de los dirigentespío pío, lograr cuatro o cinco victorias en la secuencia de seis finales.

Titulares con veneno

Arde la Tacita de Plata. Los medios de la capital gaditana tiran de sensacionalismo con cianuro. El plantel de Luis García Fernández se encontrará un estadio repleto de pánico. ‘Para llorar’ en La Tribuna y ‘El Cádiz CF, un desastre que no tiene fin’ en el Diario de Cádiz. En La Voz: ‘El Cádiz se sigue ganando a pulso el descenso’. En el último de los tabloides, se apunta a la falta de pegada: ‘Inadmisible, un ejército con rifles de plástico’.

La UD cierra la 37ª jornada y salta al verde del Mirandilla conociendo el resultado del Burgos-Dépor (sábado, 17.30) y Málaga-Castellón (sábado, 20.00). Sangre fría para encontrar el paraíso en el manicomio. Luis García insiste que nadie mira la tabla clasificatoria.

Para Pedrola, que ya cuenta con tres dianas, vienen «seis finales». El reto es llegar a los 72 puntos, que te asegura la promoción. El Almería, con 64 unidades, ocupa la segunda plaza y la UD está a cuatro. La formación de Rubi se impuso (3-2) al Málaga en un duelo de ida y vuelta con cinco detenidos por enfrentamientos entre los dos aficiones en el Almería Stadium.

Asequible para aspirantes

Ayer, los aficionados y abonados de la UD mostraban su escepticismo con la crisis gaditana. ‘Somos especialistas en resucitar a los rivales muertos o en la UVI’, aventuró un fiel amarillo. En el Nuevo Mirandilla, el Submarino Amarillo se ha dejado 34 puntos. Han ganado tres de los aspirantes al ascenso y siete equipos más: Burgos (1-3), Cultural Leonesa (1-2), Racing de Santander (2-3), Granada (1-2), Almería (1-2), Real Sociedad B (0-2), Zaragoza (0-1), Málaga (0-3), Córdoba (1-3) y Andorra (0-1).

Ayer, con la victoria almeríense, la UD es séptima y está a cuatro del segundo, plaza que luce el club indálico. Con 60 puntos, los amarillos están igualados con Burgos y el cuadro boquerón. Los puntos sumados entre los tres equipos, castiga a los de Luis García.

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Mirandilla como plataforma para olvidar los naufragios de La Rosaleda, Ipurua, Belmonte y El Sardinero. De los 21 puntos de visitante en la segunda vuelta, los amarillos llevan seis. Pero el Cádiz está en la UVI. Ocasión inmejorable. Lunes de dramas y para sacar la calculadora del manicomio.