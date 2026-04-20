El bombero eterno del Anexo
Juan Manuel Rodríguez ya está aquí: el Mourinho canario retoma Las Palmas Atlético
El veterano estratega tiene dos jornadas para salvar a la 'vela chica' tras el despido de Raúl Martín. El primer asalto: este domingo ante el Orihuela en el Anexo
El recurso de siempre. Sálvalo otra vez, Mourinho. Juan Manuel Rodríguez ya está aquí. Vuelta al Anexo y no es por Navidad. El veterano estratega grancanario, 150 duelos dirigidos a la UD Las Palmas y quinto en la historia del banquillo pío pío, asume el reto de mantener a Las Palmas Atlético en Segunda RFEF cuando restan dos jornadas y tras el despido de Raúl Martín.
Ayer, ya se sabía que el elegido era Rodríguez, tal como publicó este medio, que alza el telón de su tercera etapa en la 'vela chica' y todas marcadas por la angustia ante el Orihuela (11.00 horas, Anexo de Siete Palmas). El estratega de 67 años ya salvó al filial en dos ocasiones y lo dejó en la 21-22 antes del final del campeonato por un problema de índole personal. Finalmente, descendió con Oujo.
Vinculado a la casa y a la figura de Manuel Rodríguez Tonono, Juan Manuel es un reclamo de extrema urgencia y salvó al primer equipo en la 07-08 con una remontada histórica. También cumplió con el objetivo en la 10-11, tras nefasto ciclo de Paco Jémez, y en la 11-12.
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