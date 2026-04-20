El 'modelo Zubieta' como agua bendita para la UD Las Palmas: Copa, cantera y explotación de Anoeta

Campeón de Copa con cantera. Las tres ‘C’ del modelo Zubieta. Y un espejo para el modelo UD Las Palmas. Se pueden ganar títulos con la aportación de tu factoría y gastar 120 millones en reformar el Reale Arena y la ciudad deportiva. La Real Sociedad, campeón de la Copa del Rey, presume de vivero gracias a la noche mágica del meta Unai Marrero y de Pablo Marín en la tanda de penaltis de La Cartuja ante el Atlético del Cholo Simeone. Mikel Oyarzabal y Barrenetxea completan la nómina de héroes forjado en la casa txuri urdin. Hay fichajes [la UD lleva 29 en los dos últimos cursos], pero la voz candente la lleva la gente de casa. Nacidos para hacer historia. De la Real C a la eternidad.

El filial donostiarra está en Segunda. El resto de canteranos a la disposición de Pellegrino Matarazzo la integran Aihen Muñoz, Aritz Elustondo, Jon Pacheco, Jon Mikel Aramburu, Jon Martín, Martín Zubimendi, Urko González de Zárate, Jon Olasagasti, Beñat Turrientes o Magunazelaia. Odriozola e Igor Zubeldia están lesionados. El presidente Jokin Aperribay lleva 17 años en el cargo y cuenta con dos Copas (2020 y 2026) y doble participación en Liga de Campeones (13-14 y 23-24).

Con un presupuesto de 160 millones -la UD contó en la 17-18 con cien ‘kilos’, el mayor de su historia, y descendió tras acometer 17 fichajes-, son el escudo a imitar. En las obras de la Zubieta, se han gastado36 millones. El filial juega en césped natural en el corazón de un sentimiento que puso de rodilla al Atlético de los 554 millones.

No todo son números ni pretextos baratos de sala de prensa, hay que arriesgar y creer firmemente en tu ideario. «¡La cantera es la bandera; lo es todo!», repite Aperribay. El meta suplente Unai Marrero detuvo dos penaltis y Marín burló la estirada de Juan Muso. El valor del plantel txuri urdin es de 272 millones, lejos de los 1,3 mil millones del Madrid y los 1,1 mil millones del Barça.

Con 16 mimbres de Zubieta en el primer equipo, hay otros ocho que compiten en las cinco grandes ligas: Robin Le Normand (Atlético Madrid), Alex Sola (Getafe), Iñigo Martínez (Barcelona), Andoni Gorosabel (Athletic Club), Roberto López (Leganés), Guevara (Alavés), Guridi (Alavés) y Robert Navarro (Mallorca). Según el informe del Observatorio de fútbol del CIES, la Real es el quinto club de las cinco grandes ligas del Viejo Continente con más talentosos en activo. Barça y Madrid lideran la tabla.

En el plantel de Luis García, hay nueve jugadores con paso por la factoría que son Adri, Valentín, Álex Suárez, Iñaki, Kirian Rodríguez, Jonathan Viera, Ale García y Sandro Ramírez. No ha debutado en Liga ningún mimbre del Anexo tras 37 jornadas. En Las Palmas Atlético, han destituido a Raúl Martín para apostar por un veterano como Juan Manuel Rodríguez en la recta final de dos encuentros para asegurar la plaza en Segunda RFEF. Puede dar con un triunfo el domingo ante el Orihuela, ya con los deberes hechos, en el césped artificial del campo del Anexo.

El techo salarial de la Real es de 128 millones por los 15,1 de la UD. El presupuesto pío pío es de 46,6 millones y tiene un Gran Canaria con 32.000 butacas -la asistencia media es de 18.455 fieles con 25.000 socios-. El número de abonados de la Real es de 38.000 y la capacidad del Reale, 40.000. La asistencia media txuri urdin es de 30.919. Y tienen Femenino.

Tres años en el infierno

La Real descendió 2007 y permaneció tres temporadas en Segunda. Con 76 cursos en Primera, ocupa el octavo puesto en el ranking nacional. La UD, por su parte, es el vigésimo. Son dos históricos del panorama futbolístico de este país y se han medido en 81 ocasiones.

La formación grancanaria tiene 36 temporadas en Primera de las 76 de vida. El último canterano que debutó en Liga de la UD fue Josito González ante el RCD Espanyol en Cornellà -última jornada- y con el descenso ya certificado. En ese pulso, también participaron Sergio Viera, Diego Martín y Arturo Rodríguez. En Segunda y con Luis García, no han tenido continuidad.

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A falta de seis jornadas, la UD juega el próximo lunes en el Nuevo Mirandilla ante un Cádiz en la UVI (lleva seis derrotas consecutivas) a las 19.30 horas (TVC). Con Sergio González cuestionado, solo vale ganar para seguir en la lucha por la promoción o la vía del directo. Con un filial revuelto, el modelo Zubieta es el camino. Cantera, vivero de vanguardia y el Santo Grial de La Cartuja.