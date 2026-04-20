Terremoto en el filial de la UD Las Palmas: un Raúl Martín contra las cuerdas y Juan Manuel de bombero

Terremoto en el filial de la UD Las Palmas. A falta de dos jornadas -el domingo, ante el Orihuela en el Anexo de Siete Palmas y visitar al colista Socuéllamos-, el técnico de Las Palmas Atlético corre peligro.

Las tres últimas derrotas consecutivas dejan a los amarillos en la undécima posición con un punto de renta sobre la promoción para eludir el descenso al Grupo Canario de Tercera RFEF.

El primero de los puestos que asegura la pérdida de la categoría lo ocupa el Fuenlabrada (36), a dos de los amarillos. Ante este panorama, esta mañana hay una reunión de urgencia entre los rectores de la factoría y el presidente de la UD Miguel Ángel Ramírez. Los dos próximos rivales de la vela chica no se juegan nada.

Con Raúl Martín en el disparadero, la solución es un especialista en situaciones dramáticas como Juan Manuel Rodríguez. El veterano preparador de 67 años cuenta con 125 duelos dirigidos al primer equipo y es el quinto en el ranking histórico de la UD. Ya dirigió a la vela chica de la 17-18 a la 21-22. Dejó el cargo en el ecuador del campeonato y descendió al Grupo Canario con la dirección de Oujo -ahora en el Panadería Pulido San Mateo de Tercera RFEF-.

Martín, por su parte, logró el ascenso en la pasada temporada con Las Palmas Atlético. Tras superar un problema con la negociación asumió el reto de la permanencia. A doce puntos del Tenerife B (que marcha sexto), ya parecía contar con la salvación en el bolsillo. Pero las derrotas ante el Alcalá (2-1), Madrid C (0-1) y Getafe B (3-0) le dejan en una situación comprometida.

En esta temporada, no ha debutado ningún platanito en el primer equipo de Luis García en Segunda. El trabajo formativo ha sido excelente, pero inquieta este padecimiento final.

Desde las altas esferas del club, confirman la preocupación por la marcha de Las Palmas Atlético, que está obligada a sumar una victoria. El calendario parece asequible y el ‘efecto Juan Manuel’ aguarda en la recámara.

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Hace algo menos de un año, con Nauzet Alemán de asistente -ahora en el Arucas-, Raúl Martín festejó la conquista del ascenso a la 2ª RFEF. No llega la certificación matemática de la salvación y hay una cumbre en el horizonte entre Ramírez y Manuel Rodríguez Tonono, director del área de Formación y Captación. Nervios, dos jornadas y el bombero Rodríguez.