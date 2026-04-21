Una esperanza en la UD Las Palmas llamada Jesé, Fuster y Ale García

Jesé Rodríguez, Manu Fuster y Ale García. Los tres jugadores de la UD Las Palmas que se han echado al equipo a las espaldas en lo que a goles se refiere. Con Fuster como pichichi del equipo y jugador más determinante —suma ocho goles a los que hay que añadir ocho asistencias—, la pareja de grancanarios formada por Ale García y Jesé le pisan los talones con siete dianas cada uno. Tres nombres propios que la afición amarilla conoce bien y a los que se aferra para lograr el objetivo del ascenso. Seis partidos restantes que necesita de goles para poder sumar de tres y subir peldaños en la clasificación.

Ale García contra el ruido, una celebración controvertida del sureño tras batir al Sporting. / J.PEREZ CURBELO

El mediapunta valenciano ha dado a la UD 28 puntos de los 60 que tiene. Asistió en las dos primeras jornadas y aunque su estreno como goleador tuvo que esperar hasta la jornada 15 —precisamente en el duelo que los amarillos disputaban ante el Albacete, su ex equipo—, su relación con el gol esta temporada es admirable. Es el único jugador de la plantilla que lo ha jugado todo (36 de 36) y ha formado parte del once inicial en 33 ocasiones. Es la figura en la que más confía Luis García, que en numerosas ocasiones ha elogiado su rendimiento: “Las cifras de Manu Fuster son muy buenas. Está haciendo un año extraordinario», comentó hace unas semanas. Su valor de mercado ha aumentado de los 1.5 millones a los 2 millones de euros en tres meses.

En el otro lado está Ale García, uno de los jugadores que ha recuperado Luis García. Tras hacer la mili en varios equipos, el de Sardina fue una de las grandes revelaciones primero en pretemporada y después en competición oficial, cuando sorprendió formando parte del once inicial. Se estrenó marcando con la camiseta de la UD en la primera jornada frente al Andorra y volvió a repetir una semana después ante el Córdoba. Hasta su lesión en la jornada 15, el nene de oro había anotado cinco goles y tenía en el bolsillo dos asistencias. Desde ese parón, ha marcado dos dianas más, hasta llegar a las siete. Sus dos ausencias, ambas por lesión, han sido clave para que su rendimiento baje.

La revelación

Por último está Jesé. El fichaje más polémico de la temporada junto a Jonathan Viera y una de las revelaciones de la UD. El Bichito, que no vio portería hasta finales de diciembre —lo hizo por partida doble frente a la Cultural Leonesa en el feudo amarillo—, cogió carrerilla rápido hasta alcanzar a Ale García, el que mantenía la etiqueta de pichichi. Se ganó la confianza de Luis García en cuanto a las titularidades y le quitó el puesto a Iker Bravo, el delantero que llegó en el mercado invernal para parchear la falta de gol. Jesé, con siete tantos en la chistera y tres asistencias, acumula 16 titularidades a las órdenes del técnico ovetense y tiene como objetivo principal ascender vistiendo la camiseta de la UD. Finaliza contrato el 30 de junio y sigue esperando por su renovación.

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Tres mosqueteros que han sido partícipes de poner a la UD Las Palmas en lo alto de la clasificación y a los que le restan seis partidos para seguir haciendo un festín de goles, justo lo que necesita el equipo para volver a los puestos de playoff de cara a final de temporada. De cerca les sigue Taisei Miyashiro (4), que apura su recuperación para volver a los terrenos de juego, un Clemente que se ha apuntado a goleador este curso (4) y un Estanis Pedrola (3) que ha causado el furor de la afición en estos últimos partidos con su calidad. Una esperanza con nombres propios y una buena racha que hace creer en que el objetivo del ascenso —incluso directo— no se ve tan lejos.