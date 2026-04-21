El Estrella sube a Tercera RFEF por el ex de la UD Las Palmas Ángel Sánchez: "Va por ti, hermano"

Volar a Tercera por Ángel Sánchez. El ascenso del alma. El Estrella CF, que fue dirigido en el pasado curso por el técnico grancanario y exjugador de la UD, en cuidados paliativos, brinda la conquista a su gran referente motivacional. «Siempre nos repetía una frase, que pegábamos en folios en la caseta: ‘La ilusión nos guía», evoca emocionado Dailos Guadalupe, el director deportivo de la formación de Sardina.

El director deportivo del Estrella Dailos posa con Jacobo, fotógrafo del club sureño. / LA PROVINCIA / DLP

Con un presupuesto de 60.000 euros, la delicada situación física de Sánchez provocó el llanto de parte del plantel, en el que militan dos exjugadores de la UD Las Palmas como Aythami Artiles o Amado.

«Es una situación muy delicada, conozco a la familia y el viernes fue durísimo. Por un lado, saboreas el éxtasis de conseguir el objetivo y por el otro, sufres por un hermano», relata Dailos. Sánchez superó un cáncer de piel y ahora ha recaído de forma fulminante.

Yoni Morales, durante los festejos del ascenso del Estrella. / LA PROVINCIA / DLP

Seguir la estela

Su gran labor en el banquillo sureño es el ejemplo a seguir por Jonathan Morales. De Sánchez a Yoni. Un escudo que quiere asentarse en Tercera tras pasearse por la Preferente.La consigna ahora es mantenerse de forma holgada en el Grupo Canario y fortalecer la cantera.

«Estar cuatro años y que sobre todo, que suba el División de Honor. Creemos firmemente en la política de base», determina el ejecutivo, que logró el objetivo con 74 puntos y tras encadenar 17 jornadas invicto. Confía en renovar al preparador de Jinámar y al portero David Ramírez, que figura en la órbita del San Fernando (ya militó en el club de Maspalomas en la pasada edición liguera y disputó la fase de ascenso a 2ª RFEF).

Formación inicial del Estrella, el paasado viernes, con Aythami Artiles (1ºi, de pie), Amado (3º) y el meta David Ramírez. / LA PROVINCIA / DLP

Trabajador en Correos y con siete años de experiencia en los despachos, Dailos reconoce que este ascenso en el más emotivo de los tres conquistados con el Estrella. «Por lo de Ángel claro que te marca. Estamos con él. Es alguien importante para todos».

Un vuelo a Tercera pendientes del móvil. Entre la fiesta y el dolor por un técnico de enorme valía y considerado de los punteros de la nueva hornada. Claudio Morera, presidente del Comité Técnico de Entrenadores de la Federación Interinsular, siempre etiqueta a Sánchez como uno de los fenómenos del panorama actual con Chus Trujillo, Yoni Oujo o el exjugador de la UD Juan Carlos Socorro.

Recuerdos en la caseta

Con 50 socios y una entrada media de cien fieles en la Regional Preferente, el Estrella CF sueña con convertirse en el nuevo Vecindario. El club blanquinegro llegó a Segunda de la mano de Pacuco Rosales (2006) y con Raúl Borrero de estrella. El trabajo formativo es el as en la manga que se guarda Dailos, que idolatra a Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna (desde 2017) y ex del Valencia o Valladolid. «La Tercera es una categoría tremendamente exigente, es el tercer ascenso en cinco años y queremos estabilizarnos».

Ilusión y la venta de boletos. Rifas y un proyecto deportivo que aspira a profesionalizarse lo máximo posible. «Muchos de nuestros jugadores trabajan en el sector de la hostelería. Tratamos de encajar horarios», valora el cartero del Estrella. Siempre con el carro amarillo de Correos, Dailos late pegado al móvil. «Ultimo los fichajes de la próxima temporada. Queremos ser la gran sorpresa del Grupo Canario. Aspiramos a todo».

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Alegato de ambición que tiene dedicatoria. Todo por Ángel Sánchez, que dejó huella en la caseta de Sardina y en un grupo que combina descaro con los kilómetros de Aythami Artiles. ‘La ilusión nos guía’, el alegato del exjugador de la UD y Uni, que sigue presente en el corazón de la Peña La Cochera y en el tambor de la afición verde.