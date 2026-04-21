Un manicomio llamado Segunda División: la UD Las Palmas depende de sí misma y mira hacia los duelos directos

Seis partidos, 540 minutos, dos rivales directos a domicilio —Almería y Deportivo de La Coruña— y el objetivo de ascender a Primera División. La UD Las Palmas depende de sí misma para regresar a la máxima categoría y mira con atención los pasos que dan sus rivales. En un manicomio en el que un punto separan al séptimo clasificado (UD) y al cuarto ( Castellón), la suerte está echada para los de Luis García, que tienen que ganar al menos cuatro partidos para alcanzar el objetivo.

El plantel de Luis García se retira orgulloso del triunfo logrado ante el Leganés. / ANDRES CRUZ

Cádiz, Valladolid, Andorra, Almería, Zaragoza y Deportivo. Esos son los rivales a batir del conjunto amarillo, que tiene uno de los calendarios más asequibles. Ocupando la séptima plaza, la UD tiene en el bolsillo los mismos puntos que Burgos —sexto clasificado que marca el playoff—, y Málaga, que ocupa la quinta plaza. Con un punto más, 61, se sitúa el Castellón mientras que Almería y Deportivo, ambos con 64 puntos, ocupan la segunda y tercera posición. Como líder y lanzado a Primera, el Racing de Santander con 68.

La calculadora en el cuadro isleño se pone a funcionar y mira las posibilidades de que la UD pueda jugar el playoff. Un objetivo real en el caso de ganar el próximo lunes 27 (19.30 horas) a un Cádiz que hundido que lleva seis jornadas sin sumar y el día 3 de mayo al Valladolid en el Estadio de Gran Canaria, un escenario en el que los de Luis García se han hecho fuertes, cosechando cinco victorias consecutivas. Dos equipos que luchan a la desesperada por no caer en el descenso.

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Mirando a los rivales, Almería y Málaga son los dos que peor calendario tienen. El Almería todavía tiene que enfrentarse a Burgos y UD Las Palmas, mientras que el Málaga tiene que medirse al Castellón y al Racing. El que tampoco lo tiene fácil es el Burgos, que se mide esta jornada al Deportivo y recibe en dos semanas al Almería. Varios enfrentamientos directos que pueden ponerle las cosas un poco más sencillas al cuadro insular, que si se lo propone incluso tiene posibilidades de ascender de manera directa.