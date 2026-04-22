La UD Las Palmas más samurái: Miyashiro aprieta para llegar al Mirandilla

Taisei Miyashiro apura para estar este lunes en el Mirandilla (lunes, 19.30 horas, TVC) en la madre de todas las finales.Recuperación milagrosa y un ejercicio de compromiso del atacante japonés. Aquejado de una lesión muscular, microrrotura en el isquiotibial de su muslo izquierdo, sufrida en La Rosaleda, el pasado 11 de abril, cumple las dos semanas el sábado.

La intención del cuerpo médico es que esté listo para el desplazamiento a tierras gaditanas. Todo dependerá de la evolución y se adaptación a los ciclos físicos de máximo esfuerzo. Sí estará ante el Valladolid, el domingo 3 de mayo en el Gran Canaria (20.00 horas).

En relación al centrocampista galo Enzo Loiodice, que sufrió un esquince de tobillo ante el Huesca el 5 de abril, cumple el fin de semana tres semanas KO. Aún le quedan otros 21 días o cerca de un mes para volver a competir. Coincidiría su vuelta con el final del curso, que está previsto para el domingo 30 de mayo contra el Dépor en Riazor.

El francés finaliza contrato el 30 de junio y ya se confesó su intención de seguir en la Isla. Desde los despachos del club pío pío, lo ven como una figura de jerarquía. A sus 25 años, contabiliza 170 partidos de amarillo y es una pieza capital para Luis García Fernández. Con el estratega ovetense, ha participado en 32 duelos ligueros, 28 de titular y 16 completos. Como recambio, Kirian Rodríguez junto al italiano Amatucci.

La aportación de Taigol se cifra en cuatro goles y una asistencia a Ale García en la victoria contra el Sporting en el Gran Canaria (1-0). A falta de seis contiendas para echar el cierre (18 puntos), la UD no tiene margen de error. Solo le vale la victoria en la Tacita de Plata para volver la zona noble de la tabla. Ahora ocupa la séptima posición con 60 puntos e igualados con el Burgos CF (6º) y Málaga (5º). El Castellón es cuarto con 61 y el Almería ocupa la tercera plaza con 63. El ascenso directo queda a cuatro puntos de distancia de la UD, una segunda plaza que es para el Deportivo. El intratable Racing es líder con 68 -tiene el golaveraje ganado con los isleños y deja la renta en nueve-. Como nota curiosa, el club montañés ha encajado 55 tantos en 36 jornadas, 25 más que la UD.

El frente de los 34 goles

Pendientes de la presencia de Taisei en la lista de citados, Luis García sí dispone del pichichi Fuster (8), así como del resto del frente ofensivo como Jesé Rodríguez (7), Ale García (7), Estanis Pedrola (3), Iván Gil (2), Pejiño (1), Jonathan Viera (1) y Kirian Rodríguez (1).

34 tantos, con los cuatro del samurai Taisei, que deben liquidar a un Cádiz moribundo y dirigido por Idiakez -que suple al destituido Sergio González-. La situación del Submarino Amarillo es caótica y el lunes cae a descenso si el Zaragoza bate al Huesca en El Alcoraz (domingo, desde las 17.30 horas).

Cuadro salidas y dos pulsos en el Gran Canaria. El mapa hacia la gloria de una UD que precisa de cuatro victorias para certificar su presencia en el playoff. Se espera un lleno en el recinto gaditano (20.000) con la presencia de dos centenares de fieles de Las Palmas. Nuevo desplazamiento masivo, tras el que aconteció en La Rosaleda con 600 incondicionales.

Cádiz, Valladolid (en el Gran Canaria), Andorra (en el Nacional), Almería (Stadium), Zaragoza (en Siete Palmas) y Dépor (Riazor). Es la liga del manicomio con siete equipos en solo seis puntos. Taisei alza la mano para enrolarse en un proyecto de 46,6 millones de presupuesto. El estratega ovetense Luis García, padre del catenaccio de Covadonga -30 goles encajados en 36 duelos como el menos batido de Segunda- está obligado a dinamitar la penosa racha de visitante. Es una victoria de siete en esta segunda vuelta. El técnico descarta utilizar el término «final» cuando ya no hay red. Pedro sí fue más categórico: «Nos quedan seis finales», valoraba el extremo catalán.

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El plantel regresó ayer a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco tras cuatro días de descanso. 33 días y seis finales. Seis baldosas amarillas hacia la tierra prometida. Asegurar la disputa del playoff conforma la primera obsesión. Por historia, por presupuesto y por proyección empresarial. Subir son 40 millones en derechos de TV y en el horizonte, la ampliación y remodelación del Gran Canaria. Una UD de quilates opta a recuperar su espacio en el paraíso. Y Taisei quiere ir a Cádiz.