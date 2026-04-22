El proceso de autodestrucción del rival de la UD Las Palmas: destitución de Sergio y se viene Idiakez

Un rival en llamas y en modo 'autodestrucción total'. El drama devora al Cádiz CF. A tres puntos del descenso, el consejo de administración del histórico club gaditano destituyó anoche a Sergio González y negocia con Imanol Idiakez -que puso fin a su ciclo en el Larnaka de Chipre-.

Sergio González. / LA PROVINCIA / DLP

El técnico catalán sale del Nuevo Mirandilla tras encadenar seis derrotas consecutivas. La UD Las Palmas visita el feudo de la Tacita de Plata el próximo lunes y desde las 19.30 horas (LaLiga TV).

Solo vale ganar para los grancanarios, en la segunda final consecutiva. Restan seis para cerrar el curso más igualado de la historia en esta categoría de plata, que el ovetense bautizó como "un manicomio".

El Cádiz se impuso a la UD en pretemporada y luego cayó en la primera vuelta en el Gran Canaria con un agónico tanto de Barcia. El Submarino Amarillo comenzó como un cohete con Garitano en el banquillo y fue líder en la novena jornada.

Tras ocho duelos sin ganar, el preparador vasco fue despedido y se apostó por un viejo conocido como Sergio González. Comenzó con triunfo en Anduva ante el CD Mirandés y luego se instaló en el horror con la secuencia de seis derrotas consecutivas -la última en El Molinón por 3-0-.

El otro estreno con De la Barrera

La UD ya ejerció de rival de un club que se aferraba al cambio de técnico para huir de las llamas del descenso. La Cultural Leonesa optó por De la Barrera el pasado 24 de febrero. Debutó contra los amarillos con derrota (0-3) en el Reino de León con tantos de Mika, Fuster y Sandro Ramírez.

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Ese 2 de marzo, aconteció la última victoria de la UD de visitante. En esta segunda vuelta, con siete duelos lejos del Gran Canaria, el bagaje es de cinco puntos a favor de 21: una victoria, dos empates y siete derrotas ante Racing (4-1), Albacete (2-1), Eibar (3-1) y Málaga (2-0).