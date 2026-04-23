Operación Bichito: Jesé sigue a la espera de la propuesta de renovación de la UD Las Palmas

No suena el móvil del Bichito. El delantero de la UD Jesé Rodríguez Ruiz (Las Palmas de Gran Canaria, 33 años), autor de siete tantos, que han sido determinantes en la suma de doce puntos en la cruzada por el ascenso, sigue a la espera de la propuesta de renovación del club pío pío. Una ampliación congelada a 67 días del final de la temporada. El bicampeón de la Liga de Campeones con el Madrid resta importancia a su situación personal y se centra en la conquista del objetivo.

El rótulo de los 100 partidos de Jesé. / LA PROVINCIA / DLP

El ‘10’ cambiaría sus 94 partidos con el club merengue y el doble cetro continental por el vuelo a Primera. Con 100 partidos con la UD, fue aclamado, otra vez, por el Gran Canaria en la última contienda ante el CD Leganés. El rey del aplauso y el nueve indiscutible en la partitura de Luis García Fernández.

Jesé Rodríguez, en su rueda de prensa del pasado diciembre. / Quique Curbelo

El director deportivo Luis Helguera ha cerrado dos renovaciones de contrato como las del central y lateral zurdo Enrique Clemente (hasta junio de 2029), así como la del mediocentro del vivero del Anexo Iñaki González (2029). Jesé, que está cobrando el mínimo en la categoría de plata -en torno a los 60.000 euros netos-, llegó el pasado julio para iniciar su tercer ciclo de amarillo. Firmó hasta el 30 de junio y la intención del club era la de reconocer su esfuerzo. Segundo máximo realizador, solo superado por Manu Fuster (8), y un tanto cada 194 minutos. Le ha ganado la partida a Iker Bravo (no ha visto portería), así como a Mata (que rescindió su contrato para jugar en el Racing). Marc Cardona también hizo las maletas para sumarse al proyecto del Andorra.

Jesé, el pasado julio, antes de su presentación. En primer término, el director deportivo Luis Helguera. / LA PROVINCIA / DLP

En esa reconstrucción del frente ofensivo en el pasado enero, Lukovic (cuatro tantos) se marchó al Preston North End Football Club de la segunda categoría inglesa. Sandro Ramírez (un tanto) sigue lejos de su versión estelar de la 22-23 en Segunda (7) y la de la pasada 24-25 en Primera (9). Solo Ale García mantiene el ritmo de precisión de Jesé con otros siete goles.

Con dos asistencias y 17 partidos de titular, ante la SD Huesca en el Gran Canaria hizo tanto y asistencia. Falló una ocasión clarísima en La Rosaleda que pudo cambiar el rumbo de la historia. En su expediente, 21 duelos en Champions y la habilidad de convencer a Luis García en tiempo récord -en El Sardinero, el 18 de enero, el ovetense sacrificó al Bichito para dar entrada a Bravo y el experimento no funcionó-. En ese casting de pólvora, ante el Córdoba en el Gran Canaria, en la siguiente jornada, Bravo fue titular y la afición pitó a García. El pueblo está con Jesé.

Getafe, Arabia...

Seis finales para el príncipe de Gucci. Este lunes y desde las 19.30 horas, la UD visita al moribundo Cádiz en el Nuevo Mirandilla (TVC). La formación gaditana, que estrena técnico con Idiakez, encadena seis derrotas. Cuando marca Jesé, Las Palmas no pierde. Vio puerta por partida doble ante la Cultural (4-0), ante el Zaragoza en el Ibercaja (1-2) y arrancó un punto ante el Dépor de Yeremay en Siete Palmas (1-1). Salvó los muebles en Anduva (1-1) y adelantó a los de García contra el Castellón (1-1). Contra el Huesca (2-1), hizo la igualada con asistencia de Viti Rozada y luego le puso un balón de oro a Pedrola en otro golazo.

El Getafe tanteó la opción de Jesé, que también cuenta con cartel en la liga de Arabia. Su prioridad sigue siendo seguir de amarillo y se avecina culebrón Bichito. En el caso de Enzo, se están sentando las base para la ampliación de uno de los capitanes -con un esguince de tobillo y que puede perderse el tramo final de seis contiendas ligueras-.

Junto a Taisei (cuatro tantos), Pedrola (3), Barcia o Amatucci, Jesé salvo el honor de la figura del director deportivo Luis Helguera. Otras adquisiciones como Cedeño (lesionado en su cesión al Albacete) , Arvelo (salió al Unionistas de Salamanca), Benedetti, Cristian Gutiérrez, Caro, Adri Suárez o Iker Bravo no han explotado.

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Viera, que se retira, Sandro, que no sigue, Caro, Benedetti, Taisei, Pejiño, Mika, Amatucci, Barcia, Iker y Pedrola también acaban el 30 de junio. Solo Jesé ha sido ovacionado.Pulgar hacia arriba.