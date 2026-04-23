El silencio que habla de Pedrola sobre la retirada de Viera en la UD Las Palmas: "No sé nada..."

Estanis Pedrola y el silencio que habla. El extremo catalán de la UD Las Palmas etiqueta a Jonathan Viera de "leyenda" y se muerde la lenguna sobre la cuestión de la retirada del '21' el próximo 30 de junio.

Pedrola festeja su tanto ante el Zaragoza. / CIERZO VISUAL

"Yo no sé nada...Segurísimo". Regatea el asunto de si sería un fracaso no meterse en el playoff el próximo 30 de mayo con el cierre liguero e insiste que viene la primera de "seis finales" en el Nuevo Mirandilla ante el nuevo Cádiz de Idiakez -lunes y desde las 19.30 horas con las cámaras de la TVC-.

"Estamos enfocados en el partido del lunes, que es la primera de las seis finales que tenemos por delante. Lo que tenga que llegar, llegará", determina sobre el término de fracaso si se queda fuera de las seis primeras posiciones -la UD es ahora séptima pero acumula 29 jornadas entre los seis primeros puestos tras 36 jornadas-. Espera al peor Cádiz y nada que ver con un escudo en llamas, que encadena seis derrotas.

"Esperamos siempre un partido complicado. El Cádiz viene en una mala dinámica, pero hará que ellos estén más metidos aún porque tienen ganas de cambiarla. Nosotros, a lo nuestro, en nuestra línea, para hacer buenos los tres puntos de la pasada semana (...) Con nuevo entrenador estarán enchufadísimos. Cuando hay un cambio técnico hay un rayo de esperanza. El Cádiz saldrá a por todas, no tenemos duda alguna".

Del club de fans de García

Estanis agradece el respaldo ciego de Luis García Fernández. Encadena ahora titularidades y lleva tres tantos. Es el momento Pedrola. "Desde que llegué siempre ha estado encima, ayudándome, para decirme lo que tenía que hacer. Me pedía que estuviese disponible para cuando llegara la oportunidad y para poder ayudar al equipo".

En relación al síndrome del chárter -una victoria de siete duelos lejos del Gran Canaria en esta segunda vuelta-, admite que desconocía el dato y que "no les tiemblan las piernas". "No nos tiemblan las piernas nunca. Aquí queremos ganar siempre. Estoy más motivados para cambiar la dinámica fuera de casa".

Quiere seguir de amarillo

El autor de los tres Pedrolazos, que pertenece a la Sampdoria, quiere seguir de amarillo en la próxima temporada.

"Esto es un tema más de clubes, de que se arreglen entre ellos y buscar una solución si al final les interesa tenerme aquí, pero yo siempre que he tenido la oportunidad lo he dicho, estoy contento en la Isla. Estoy recuperando una buena versión de mí que hacía mucho tiempo que no tenía, cuento con la confianza de la gente, de la afición, del equipo, estoy muy contento aquí, me gustaría quedarme aquí pero en esto del fútbol nunca se sabe", realza Estanis, que será titular en el Nuevo Mirandilla.

Descarta que sea "individualista". Ante el Huesca, anotó un señor gol y contra el Lega abusó del control del esférico y fue reprendido por Amatucci.

"No me considero individualista, me considero un jugador de equipo. Lo único que al final ya había empezado la jugada y llevaba la cabeza un poco agachada. Al final si es verdad que tenía a Amatucci, también tenía al Bichito para darle un pase y que la meta al primer toque pero al final en ese momento agacho la cabeza y me cuesta volver a levantarla y decido finalizar la acción. Es una acción sin más, hay que estar ahí".

En otro alarde de sinceridad, admite que tuvo un bajón de juego tras debutar con gol ante el Real Zaragoza. "No he tocado el cielo, pero el día de Zaragoza tuve buenas sensaciones. Luego quizá sentí diluirme un poco. Pero cuando no he jugado siempre he escuchado lo que me pedía el cuerpo técnico. Pese a no estar jugando he seguido creyendo mucho en mí. Ha sido clave para estar preparado cuando el míster me ha necesitado".