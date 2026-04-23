Turu Flores, ex de la UD Las Palmas, denunciado por un casino de Las Vegas por deudas millonarias

José 'Turu' Flores, exfutbolista y exintegrante del staff de la UD Las Palmas, se enfrenta a una demanda en Estados Unidos por parte del Resorts World Las Vegas debido a una deuda millonaria contraída en el casino. Según informó el diario argentino Clarín, la cantidad reclamada supera los 2,6 millones de dólares y se distribuye entre varios exjugadores, incluido Flores, quien defendió la camiseta amarilla entre 1996 y 1998.

La demanda también involucra a Sergio Berti, Sergio Zárate y Norberto Ortega Sánchez. Todos ellos habrían recibido créditos de juego del Resorts World Las Vegas, sin abonar de vuelta las cantidades cuando el casino intentó cobrarlas. Las sumas reclamadas superan los 500.000 dólares en cada caso.

El proceso legal está siendo llevado por el despacho jurídico Sklar Williams en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark, en Las Vegas. Aunque las deudas de juego fuera de Argentina no tienen repercusiones legales en su país, los implicados deberán hacer frente a la justicia estadounidense, lo que podría derivar en embargos y restricciones para entrar en Estados Unidos.

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Flores llegó a la UD Las Palmas en 1996 como el fichaje más caro de la historia del club hasta ese momento. Durante su paso por la isla, jugó dos temporadas y anotó 44 goles. Tras su etapa en el conjunto amarillo, militó en clubes como Vélez Sarsfield, Deportivo La Coruña y Mallorca antes de retirarse. Posteriormente, dio el salto a los banquillos y formó parte del cuerpo técnico de la UD Las Palmas.