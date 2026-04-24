Fallece Ángel Sánchez, el dandi del balón de la UD Las Palmas que maravilló en el 'Uni'

Adiós al dandi del balón. Elegante, quirúrgico y un jugador que explotó en el Universidad tras salir de la UD Las Palmas. Hasta siempre, 'Angelillo'. Ángel Sánchez Armas (Las Palmas de Gran Canaria, 49 años), exfutbolista del club amarillo (debutó de la mano de Paco Castellano en 1996 para entrar por Walter Pico), azulino, UD Lanzarote, UD Vecindario, Ibiza, L'Hospitalet y que se retiró en 2014 en el Sporting San José, falleció en la noche del viernes tras permanecer en cuidados paliativos en las últimas fechas.

Tras superar un cáncer de piel, sufrió una dramática recaída en los últimos meses y obligó a su hospitalización. Como máximo responsable técnico, pasó por la cadena amarilla (Las Palmas C junto a Álex Castro) y además también dirigió a la UD Vecindario, Villa de Santa Brígida, Estrella, CD Mensajero o San Antonio.

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El club de Sardina le dedicó el ascenso a Tercera hace justo una semana. Debutó de amarillo de la mano de Paco Castellano al entrar por Walter Pico en el Salto del Caballo. Alcanzó los 34 duelos con la UD Las Palmas. Formó parte del Universidad matagigantes y compartió vestuario con José Ojeda, Moisés Trujillo, Ismael, David Medina, Sergio Hernández, Aitor, Ángel Luis Camacho, Pachi, Alejandro o Coméndez. En el Vecindario, fue dirigido por Pacuco Rosales y Tino Luis Cabrera. Por su parte, en el Lanzarote (99-00) hizo ocho tantos a las órdenes de Juan Manuel.