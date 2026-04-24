Luz en el manicomio: la UD Las Palmas tiene un 63,6 % de opciones de acabar entre los seis primeros

Turno para los empollones. La luz en el manicomio de la UD Las Palmas es el 63,6 %. Christian González Martel, profesor en el Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), y su equipo de trabajo, integrado por Miguel Ángel Negrín y Jaime Pinilla, vuelven a recurrir al estudio de simulación de Montecarlo para poner luz en la recta final de seis jornadas. En la Segunda más igualada de la historia, y dejando fuera el Albacete-Eibar de esta noche, la UD tiene un 63,6 % de acabar entre los seis primeros -lo que da derecho a subir directo o jugar el playoff de ascenso-. La formación grancanaria de Luis García Fernández cierra la 37ª jornada el lunes ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla (19.30 horas, TVC). Es séptima con 60 puntos y a cuatro unidades del segundo Deportivo de Yeremay Hernández.

Luis García Fernández, en la banda del Gran Canaria, en un pulso de la primera vuelta. / ANDRES CRUZ

En relación al guarismo de marcarse un Pimienta -ascender como primero o segundo-, se reduce a un escueto 7,1%. Que no suba, es decir que acabe del séptimo hacia abajo en la tabla, es del 36,4 %. El Racing marcha líder con 68 puntos y el Dépor es segundo (64). Almería (64) va tercero y luego figuran CD Castellón (61), Málaga CF (60) y Burgos (60). Dentro de la categoría de ascenso directo, el el club cántabro de José Alberto López cuenta con un 89,9% de opciones de subir por la vía directa, mientras que para el Dépor es de 39,1% y para el Almería se cifran en 35,5%.

Ale García festeja un tanto en el Gran Canaria. / J.PEREZ CURBELO

Son los tres grandes aspirantes, en el caso del Racing lo tiene en la mano, para ahorrarse la tortura de las dos eliminatorias del playoff.

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El Castellón solo tiene un 12,4% de opciones para subir directo y las del Eibar se reducen a 1,3%. La formación blanquinegra tiene una cuota del 65% de jugar la promoción -el guarismo más importante de todos los aspirantes-. A la UD, tras pasar por el Nuevo Mirandilla, luego recibe al Real Valladolid y viaja a Andorra. Nuevo salida a Almería y pulso en casa contra el Zaragoza. Cierra el curso liguero ante el Dépor en Riazor.