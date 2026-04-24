La calculadora
Luz en el manicomio: la UD Las Palmas tiene un 63,6 % de opciones de acabar entre los seis primeros
El Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la ULPGC cifra en un 7,1% el guarismo para subir por la vía directa para los amarillos en un estudio con 50.000 simulaciones bajo el método Montecarlo. El dato del horror: hay un 36.4% de quedarse fuera de la zona de privilegio, el mismo que luce el Burgos de Ramis
Turno para los empollones. La luz en el manicomio de la UD Las Palmas es el 63,6 %. Christian González Martel, profesor en el Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), y su equipo de trabajo, integrado por Miguel Ángel Negrín y Jaime Pinilla, vuelven a recurrir al estudio de simulación de Montecarlo para poner luz en la recta final de seis jornadas. En la Segunda más igualada de la historia, y dejando fuera el Albacete-Eibar de esta noche, la UD tiene un 63,6 % de acabar entre los seis primeros -lo que da derecho a subir directo o jugar el playoff de ascenso-. La formación grancanaria de Luis García Fernández cierra la 37ª jornada el lunes ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla (19.30 horas, TVC). Es séptima con 60 puntos y a cuatro unidades del segundo Deportivo de Yeremay Hernández.
En relación al guarismo de marcarse un Pimienta -ascender como primero o segundo-, se reduce a un escueto 7,1%. Que no suba, es decir que acabe del séptimo hacia abajo en la tabla, es del 36,4 %. El Racing marcha líder con 68 puntos y el Dépor es segundo (64). Almería (64) va tercero y luego figuran CD Castellón (61), Málaga CF (60) y Burgos (60). Dentro de la categoría de ascenso directo, el el club cántabro de José Alberto López cuenta con un 89,9% de opciones de subir por la vía directa, mientras que para el Dépor es de 39,1% y para el Almería se cifran en 35,5%.
Son los tres grandes aspirantes, en el caso del Racing lo tiene en la mano, para ahorrarse la tortura de las dos eliminatorias del playoff.
El Castellón solo tiene un 12,4% de opciones para subir directo y las del Eibar se reducen a 1,3%. La formación blanquinegra tiene una cuota del 65% de jugar la promoción -el guarismo más importante de todos los aspirantes-. A la UD, tras pasar por el Nuevo Mirandilla, luego recibe al Real Valladolid y viaja a Andorra. Nuevo salida a Almería y pulso en casa contra el Zaragoza. Cierra el curso liguero ante el Dépor en Riazor.
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