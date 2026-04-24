Una noche decisiva en el Estadio de Gran Canaria: LA PROVINCIA sortea 3 entradas dobles para el UD Las Palmas – Real Valladolid

La recta final de la temporada en la LALIGA HYPERMOTION 2025/2026 entra en su momento más decisivo y la UD Las Palmas se prepara para afrontar un partido que puede marcar el rumbo de su campaña.

El próximo domingo 3 de mayo a las 20:00 horas, el conjunto amarillo recibirá al Real Valladolid CF en el emblemático Estadio de Gran Canaria, en un encuentro que promete intensidad, emoción y un ambiente de alto voltaje y LA PROVINCIA quiere que sus suscriptores formen parte de este ambiente único, dándoles la oportunidad de vivir el partido en directo y con un acompañante, gracias a este sorteo exclusivo que premia la fidelidad de su comunidad.

Un partido que puede cambiar dinámicas

A estas alturas del campeonato, cada punto cuenta. Y cada afición empuja. El choque entre UD Las Palmas y Real Valladolid no es solo un partido más: es un enfrentamiento directo con sabor a final anticipada, donde los detalles pueden marcar la diferencia.

El equipo amarillo llega con la necesidad de hacer del estadio un fortín, mientras que el conjunto pucelano busca consolidar su posición en la tabla en una de las visitas más exigentes del calendario.

La afición, el verdadero motor amarillo

Si algo ha caracterizado a la UD Las Palmas en los últimos años es la conexión con su gente. El Estadio de Gran Canaria se ha convertido en un escenario donde la grada no solo acompaña, sino que empuja, aprieta y decide partidos.

En encuentros de esta magnitud, el papel de la afición es más importante que nunca. Y ahora, además, hay una oportunidad única de vivirlo desde dentro.

Un contexto de máxima tensión en la recta final del campeonato

Un manicomio llamado Segunda División: la UD Las Palmas depende de sí misma y mira hacia los duelos directos. La lucha por los objetivos en esta fase de la temporada ha convertido la categoría en un escenario de máxima exigencia, donde cada jornada puede alterar por completo la clasificación y el estado anímico de los equipos implicados. En este contexto de igualdad extrema y resultados impredecibles, el vestuario amarillo asume el reto con ambición y concentración total, consciente de que no hay margen para el error en los próximos compromisos.

“Secretos de la UD”, la newsletter imprescindible

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Sorteo exclusivo para suscriptores

Con el objetivo de premiar la fidelidad de sus suscriptores, LA PROVINCIA periódicamente lanza sorteos exclusivos de 3 entradas dobles para asistir a los partidos de la UD Las Palmas, que esta ocasión se enfrentará al Real Valladolid.

Una experiencia única para disfrutar del fútbol profesional en directo, en uno de los encuentros más importantes de la temporada y queremos que seas el jugador número doce. Porque el fútbol no es lo mismo si te lo cuentan que si lo sientes a pie de campo, ya .

Una noche para recordar en Gran Canaria

El fútbol en directo tiene algo que ningún otro formato puede igualar: la emoción del momento, el sonido del balón, la reacción de la grada y la tensión de cada jugada.

El duelo entre Las Palmas y Valladolid promete ser uno de esos partidos que se recuerdan al final de la temporada, no solo por el resultado, sino por el ambiente vivido en las gradas.

Los ganadores del sorteo podrán vivir una experiencia completa que incluye:

🎟 Una entrada doble para asistir con un acompañante.

⚽ Fútbol en directo, con toda la emoción de la categoría.

💛 Un ambiente vibrante, con la grada empujando desde el primer minuto.

🔥 Un encuentro de máxima exigencia, donde cada jugada cuenta.

¿Cómo participar en el sorteo?

El concurso está dirigido exclusivamente a suscriptores de LA PROVINCIA. Para participar solo es necesario seguir estos pasos:

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¿Cuándo se conocerán los ganadores?

📅 El sorteo se celebrará al mediodía del jueves 30 de abril y LA PROVINCIA contactará con los afortunados de inmediato a través de los datos registrados en su perfil de usuario. Por este motivo, resulta imprescindible comprobar y mantener actualizada la información personal en la sección 'Mi cuenta'.

Ser suscriptor de LA PROVINCIA tiene premio

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¡Mucha suerte a todos y nos vemos en el Estadio de Gran Canaria! ✨⚽💛