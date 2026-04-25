Luis García tira con bala: del "no soy un entrenador defensivo" a sacar pecho por la UD Las Palmas de visitante

Misiles para todos. Un Luis García Fernández reflexivo y orgulloso de su tarea en la UD Las Palmas aclaró que no es miedoso -acabó con línea de cinco ante el Leganés en la última jornada-. Además, aporta datos sobre la aportación de visitante con una perspectiva más global. El estratega ovetense insiste que la contienda del lunes no es una final contra el Cádiz (19.30 horas, TVC) y confirma la vuelta de Taisei.

Luis García Fernández. / LA PROVINCIA / DLP

"Si algo pequé en el Espanyol es que marcábamos mucho y recibíamos mucho, algo parecido a lo que le está pasando al Racing. Siempre me gusta hacer daño con el balón, pero en el fútbol de hoy en día todas las fases del juego no las puedes controlar. Porque el rival también juega. Tienes que saber jugar con todo: siempre digo que cuando podamos transitar debemos hacerlo o cuando hacer el ataque posicional. Y cuando toque defender, que lo hagamos y que en el balón parado seamos fiables, porque así seremos un equipo más completo (...) Pero no me considero un técnico defensivo", remata el asturiano, que no siente pánico por estar en la octava posición cuando encara la recta final del campeonato de seis contiendas.

Luis García Fernández. / LA PROVINCIA / DLP

Descarta que el lunes sea una encerrona, tras la polémica del derribo de Taisei en La Rosaleda. "Confío en los clubes, en los árbitros y en todo lo que rodea el fútbol. No buscamos fantasmas, porque nos volveríamos locos. Solo nos centramos en lo que podemos controlar: atacar y defender bien. No podemos perder energía donde no podemos llegar", insiste sobre las últimas actuaciones arbitrales.

La otra cara de la UD visitante

Al dato de que la UD suma una victoria de visitante en esta segunda vuelta, tras ser arrollador en la primera con un único desliz en Castalia, García aporta datos. Es el lienzo de la solidez amarilla de visitante. Un jarabe de optimismo contra la inmediatez.

"Somos el segundo equipo que menos pierde de visitante. Somos el equipo menos goleado fuera de casa, lo que indica que tenemos capacidad para competir en los desplazamientos. Los tres últimos partidos [Albacete, Eibar y Málaga] los hemos perdido de manera diferente. En Albacete fuimos superiores y pudimos ganar, en Ipurua hicimos un buen partido pero tuvimos errores aislados y falta de aciertos y en Málaga especialmente en la segunda parte no estuvimos bien, perdiendo de manera merecida. El equipo tiene que dar un paso adelante fuera de casa, estamos preparados para ello en Cádiz y en el resto de los encuentros".

Viera ya está listo

Con Miyashiro con el grupo -recortó una semana el regreso tras una microrrotura-, recuerda que lo de Enzo, al que le queda un mes más de baja, es un tema de protocolos médicos. "Seguramente el servicio médico informará de su caso". Aclara que el '21' carece de problema físico alguno. "Viera no tiene molestias. Ha entrenado en buenas condiciones. No hay nada".

Orejas tiesas

García espera un Cádiz envalentonado. Cambio de entrenador (Idiakez por Sergio) y un Mirandilla comprometido con la gravedad de la situación. "A nivel mental hemos de estar preparados. Tras un cambio de entrenador los jugadores se reactivan y todos ponen las orejas tiesas. El Cádiz está en una situación comprometida, pero no olvidamos que hace poco estaba en Primera y en la novena jornada era líder de nuestra categoría. Tiene muy buenos jugadores, pero por circunstancias y la dificultad de la categoría están en la situación actual".

La llegada de Idiakez obliga a reajustar los parámetros tácticos en la faceta del análisis del rival. "El cambio de entrenador los va a reactivar, con un ambiente bonito. Tenemos que estar preparados para ver lo que nos encontramos en el encuentro. Tenemos referencias, pero no tenemos certeza de lo que va a ocurrir. Al igual que el día de la Cultural, tendremos que ir ajustándonos durante el encuentro. Hemos trabajado mucho sobre nuestro modelo de juego".