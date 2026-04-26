Caso Viera en la UD Las Palmas: el '21' no viaja después de la enigmática frase de García

Caso Viera en la UD Las Palmas y en el horizonte la enigmática frase de Luis García el sábado,en la que aclaraba que el '21' no sufría ningún tipo de lesión y que se estaba ejercitando con normalidad junto al resto del grupo. "Viera no tiene molestias. Ha entrenado en buenas condiciones. No hay nada", argumentó al ser cuestionado por la figura del capitán, suplente en la victoria del CD Leganés. Todo apunta a decisión técnica.

La última vez que Viera se perdió dos duelos consecutivos este curso fue a finales de marzo. Al igual que ocurre ahora, el de La Feria fue suplente ante el Sporting y una semana después se quedó fuera de la lista par medirse al Eibar.

El que finalmente no va a forzar para la final de mañana en Cádiz (19.30 horas, LaLiga TV) es Taisei Miyashiro, que cumplirá con los plazos marcados de su lesión, fijados para tres o cuatro semanas. Enzo Loiodice y Sandro, los otros dos descartes del técnico ovetense para el pulso.