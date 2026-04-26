Juan Manuel fabrica otro milagro: épico filial de la UD Las Palmas y salvación virtual

Catedrático en misiones imposibles. El otro Tom Cruise. Remontada ante el poderoso Orihuela y un Anexo en pie. La Plaza de las Ventas del aliento. Tócala de nuevo, Joao. Juan Manuel Rodríguez, con un polo azul claro de taxista de lo imposible, patentó el último de los milagros para remontar la diana de Solsona (19') y evitar el descenso directo. Solo una carambola condenaría a Las Palmas Atlético a jugar el 'play-out'.

Valentín y Villote vuelan en la celebración del 2-1 de Kirian en la segunda parte. / LA PROVINCIA / DLP

Elías Romero (37') y Kirian Ramírez (53') le dieron la vuelta a una situación altamente agónica. Altamente prohibitiva. Altamente tóxica. Y cuando se intuía el abismo, emergió la figura del portero Killane, que fue el mejor del pulso en el Anexo (2-1). Con el presidente Miguel Ángel Ramírez en el palco -así como con Vicente Gómez y Branko Milovanovic-, ahora solo falta un pasito ante el colista Socuéllamos en la última fecha liguera para salvar el 'play-out'.

Romero y Kirian festejan el empate con el sector de Ultra Naciente, en el Anexo. / LA PROVINCIA / DLP

Con 800 fieles en el Anexo y la presencia de Ultra Naciente, la fiesta del padecimiento arrancó con un minuto de silencio en memoria del fallecido Ángel Sánchez.Lesión de Carlos Navarro y tanto de Solsona con el saque de un córner. El envío de Roberto Torres, ex del CA Osasuna, fue mandado a la red por el espigado ariete del Orihuela, que se dejó el alma de forma sospechosa. Sin nada en juego, fue un tormento para los amarillos. El inicio fue catastrófico. Nervios, pérdidas, miradas perdidas y el tiro de Johan a las nubes.

Dominio dictatorial del Orihuela con 'masterclass' de Roberto Torres. Solsona se quedó solo ante Killane y el meta evito el 0-2. Una pérdida de Torres en la frontal, provocó la combinación entre Guedes y Romero, que fue mandada a la red por el ariete almeríense. El 2-1 fue el tanto de la fe. Villote, mar de piernas y Kirian como ejecutor mágico para poner en franquicia a los amarillos al inicio del segundo acto. Juan Manuel metió tres cambios en el ecuador y línea de cinco. Un ajuste que fue la semilla de una reacción milagrosa.

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Minutos de tensión y carrusel de ocasiones para los visitantes. Un gigantesco Killane y la ovación final para agotar otro capítulo de agonía. Hay que ganar al colista para evitar el play-out. La 'vela chica' depende de sí misma y Juan Manuel fue amonestado en un final con incidente físico. Encontronazo de Brian Velázquez con un compañero y un reloj de arena como testigo de una supervivencia extrema. Cinco de añadido y todos a Socuéllamos. El colista levantará acta de otra salvación sobre la bocina del filial.