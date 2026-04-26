Juan Manuel pide el empuje del Anexo para salvar a Las Palmas Atlético

Vuelve Juan Manuel Rodríguez, vuelve el show. Multicines Anexo presenta la última producción del Mourinho canario. Salvar al filial (y van cuatro). El bombero de bomberos debuta a las 11.00 horas en el Anexo de Siete Palmas para dejar a Las Palmas Atlético en 2ª RFEF. Recibe al Orihuela en esta penúltima jornada y de horario unificado. Los amarillos tienen que ganar y esperar los tropiezos de dos de los tres perseguidores: Real Madrid C, Intercity y el Fuenlabrada.

Para Rodríguez, que suple al destituido Raúl Martín, el público juega y debe vestirse de corto. «Hay presión, claro. Si no la hubiera, no estaríamos jugando por algo importante (...) Debemos caminar todos en la misma línea. Pido desde aquí a los aficionados que acudan al partido para ayudar a ese escudo que todos besamos. Es un momento importante para la UD. Si existe esa parte que acuda a llenar el Anexo, tenemos todos los granos para ser más fuertes», determina sobre los 90 minutos para salvar toda la temporada. La entrada es gratuita y está en juego la continuidad en la cuarta categoría del fútbol nacional.

«Los chavales lo van a dar todo por la UD hasta que el árbitro pite el final del encuentro (...) Los resultados pueden cambiar con el aliento de una afición. Eso lo saben los aficionados», recalca el extécnico del primer equipo y que alcanzó los 125 duelos dirigidos –quinto en el ranking histórico de Las Palmas y solo superado por Mel (128), Molowny (130), Roque Olsen (145) y Sinibaldi (166)–.

Johan Guedes y Romero

En su tercer ciclo en la vela chica, logró la salvación en 2018, 2019 y 2020. Luego llegó la reestructuración de la Segunda B y la caída a Tercera con Oujo. «Nunca es grato sustituir a nadie», recalca el preparador de 67 años sobre el despido de Raúl Martín. «Pero estoy en la UD y soy hombre de la casa. Se han dado una serie de circunstancias. Martín también ha hecho su trabajo. Ahí está lo realizado, ahora hay que terminarlo (...) «Los entrenadores sabemos cuándo entramos, pero no cuándo salimos».

¿Y cómo piensa hacerlo? La vela chica tiene dos jornadas en el horizonte ante Orihuela y el colista Socuéllamos para salvarse. Con 38 puntos, ocupa la 11ª plaza y van cuatro jornadas sin ganar. «Ahora mismo hay que mirar el plano mental, más que lo físico o técnico (...) He hablado a nivel colectivo con los jugadores del filial, también lo estoy haciendo a nivel individual para tener la mayor información posible. Quiero que a nivel colectivo seamos solidarios, porque esto es la UD. Somos parte del engranaje». La primera de las dos finales para salvar la temporada del primer filial. No ha debutado en liga ningún jugador con Luis García en Segunda y aquí late un motivo de fe. Un hilo de esperanza.

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Para orquestar esa salvación, un veterano del Vietnam de la motivación. Implacable al desaliento y a las críticas. La quinta de los Johan Guedes, Elías Romero, Valentín Pezzolesi o Killane tiene la solución en la banda. Mourinho está de vuelta. Un genio de otro tiempo con un método infalible.