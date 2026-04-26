Luis García-Viera: un matrimonio que termina en divorcio en la UD Las Palmas

La polémica está servida en la UD Las Palmas con Jonathan Viera. De ocho titularidades consecutivas a no jugar ni un solo minuto, quedando incluso fuera de la convocatoria. El capitán amarillo, que actuó de revulsivo en la derrota de la UD en La Rosaleda (2-0) tras la lesión de Miyashiro, una semana después se quedó sin jugar ni un solo minuto. Ante el Leganés en el Estadio de Gran Canaria, el ‘21’ se dirigió al comienzo del partido al banquillo y ahí se quedó hasta que finalizó el mismo. No se dirigió a la banda ni siquiera a calentar y no había ninguna molestia que se lo impidiera. Fue decisión técnica.

Luis García da instrucciones a Jonathan Viera en el encuentro ante el Huesca / Jose Carlos Guerra

Una decisión técnica que le ha castigado, esta vez dejándole fuera de la convocatoria para el encuentro de mañana (19.30 horas) ante el Cádiz en la primera de las seis finales para el ascenso. Jonathan Viera no viajó con la expedición amarilla a la ciudad gaditana, uniéndose a las bajas de los lesionados Enzo Loiodice, Taisei Miyashiro y Sandro Ramírez. La única diferencia entre ellos y el ‘21’ es que este último no tiene lesión que conste en un parte médico ni tampoco molestias. O al menos eso aseguró Luis García en la rueda de prensa previa al encuentro del sábado, en la que negó que el de La Feria tuviera algún impedimento físico para el duelo.

«Viera no tiene molestias. Ha entrenado en buenas condiciones. No hay nada», expresó el sábado el técnico asturiano al ser cuestionado por la situación del jugador. Apenas 24 horas después, fue uno de los descartes en la lista, siendo la primera vez en la presente temporada que Jonathan Viera se queda sin jugar dos partidos consecutivos por una decisión técnica. Hace un mes, a finales de marzo, también estuvo ausente dos jornadas consecutivas —suplente ante Sporting y no convocado ante el Eibar—, con la excepción de que en Ipurúa, el capitán amarillo sí tenía molestias físicas. En el mes de febrero, se ausentó dos semanas —Burgos y CD Mirandés— por una cuestión más que justificada: había sido padre.

Palabra de capitán

La última vez que Viera alzó la voz fue justamente tras la derrota frente al Málaga en La Rosaleda. Unas palabras que coinciden con su último partido con la elástica amarilla. «Nos ha faltado un poquito de tranquilidad, de que el partido no se volviera loco y creo que no supimos pararlos», apuntó a modo de autocrítica antes de lanzar un mensaje de unión tanto con el propio vestuario como con la afición: «Tenemos que estar unidos hasta el final, sé cómo se viven estos partidos, ya los he vivido otras veces», sentenció. Desde entonces, el silencio ha sido notable, a excepción de algunos post que ha colgado en sus redes sociales en las que se le ha podido ver disfrutando de su familia en sus días libres o compartiendo imágenes de archivo de algún partido de la presente temporada.

Viera grita a sus compañeros desde el banquillo del Gran Canaria / Jose Carlos Guerra

Un Jonathan Viera que ha dejado caer en varias ocasiones su deseo de colgar las botas al finalizar el curso y que en su quinta etapa y cuarto regreso a la entidad amarilla ha disputado 25 partidos (1.119’) siendo once de ellos como titular. Un gol —de penalti ante el Ceuta— y dos asistencias completan la tabla de su rendimiento cuando restan seis jornadas para que finalice la Liga. Cinco para Viera, que no podrá estar disponible ante el Cádiz, y par de ellos más en el caso de que la UD Las Palmas logre clasificarse para el playoff en junio.

Es la primera vez en la temporada que el capitán no juega dos partidos seguidos por una decisión técnica

Una relación Luis García-Jonathan Viera que ha pasado de los elogios mutuos a una crónica de un divorcio anunciado en el que el técnico ovetense, pese a sentir admiración por la figura del ‘21’, decide prescindir de él y optar por otros jugadores de la plantilla para lograr la victoria. Ni siquiera la ausencia de Taisei Miyashiro por lesión ha dejado la puerta abierta al mago de La Feria, que ha visto con sus propios ojos cómo se le ha complicado este final de curso en lo que a minutos se refiere.

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Con Jonathan Viera formando parte del once del equipo, la UD ha cosechado 12 victorias, siete derrotas y seis empates. Esta tarde, los amarillos se la juegan en el Mirandilla. Habrá que esperar a que García aclare la ausencia del ‘21’.