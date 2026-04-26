El 'platanito' del Juvenil Rafa Cruz tira la puerta y se cuela en la lista de la UD Las Palmas

Rafa Cruz contra el vacío de 'platanitos' en el régimen 'luisista' en el curso liguero 25-26. El extremo del División de Honor de la UD Las Palmas se ha colado en la relación de 23 citados, en la que no figura Jonathan Viera, tras descartar en la previa el entrenador ovetense que tuviese problema médico alguno.

Forjado en el Veteranos del Pilar y tras destacar en este curso en el campeón del Grupo Canario de División de Honor, el gemelo Rafa Cruz es juvenil de primer año y pasó por la cantera del Real Madrid. En este curso, dio el salto del Juvenil C al nacional de la categoría. Lleva ocho goles con la formación de Héctor Nuez, que en breve disputará la Copa de Campeones -la máxima competición nacional sub 19-.