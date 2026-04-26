Previa Cádiz-UD Las Palmas: Un juvenil de 16 años llamado Rafa Cruz se alista al drama de la Tacita

La liga del manicomio y del piñazo de Andrada a Pulido -el meta del Zaragoza perdió ayer el juicio en una agresión para la hemeroteca- enfila el último mes. Solo cuenta reaccionar. La UD cierra hoy en el Nuevo Mirandilla (19.30 horas, TVC) la 37ª fecha liguera en el octavo puesto ante un Cádiz en la UVI.

Destituido Sergio, Idiakez toma el volante de un coche fúnebre que encadena seis derrotas. Bajo este clima de necesidad extrema, con los cadistas con dos puntos sobre el descenso, Luis García Fernández apunta a repetir once.

La misma propuesta que dinamitó al Lega en una convocatoria con ausencias de rango como Jonathan Viera, Sandro Ramírez, Enzo Loiodice o Taisei Miyashiro. Lo que sí es noticia es la presencia del extremo diestro juvenil de La Isleta Rafa Cruz. El atacante es una de las perlas del División de Honor de Héctor Nuez y puede acabar con el ‘cero’ de estrenos de platanitos en Liga en el ciclo del ovetense en el cargo.

Prototipo de jugador de calle, revoltoso, osado y hermano gemelo de Jorge Cruz. Tras un año de cesión en el Madrid -como cadete- lleva en la casa amarilla desde el Benjamín. Aporta frescura, a un frente ofensivo con Jesé, Ale García, Fuster y Pedrola. Kirian-Amatucci de punto de apoyo y los cuatro mosqueteros en la muralla como son Viti, Barcia, Mika y Enrique.

La victoria deja a la UD en la quinta plaza en un vuelo de tres posiciones y que sepulta los demonios de visitante. La formación de Luis García suma una victoria en siete salidas en la segunda vuelta. Guarismos de descenso y que han forzado una reacción urgente en el Gran Canaria -cinco victorias consecutivas en el partenón-.

El caos circulatorio en el planeta de plata es histórico, como el piñazo de Andrada a la cordura. La UD (60) persigue a Málaga (60), Eibar (61), Burgos (61), Castellón (64), Dépor (65), Almería (67) y Racing (69). Hay que ganar cuatro de seis para meterse en la promoción. El esta liga de la foto finish, la formación amarilla se ha dejado ir. Ha perdido la regularidad y consistencia de la primera vuelta -colíderes en la jornada 21-.

Vulnerables lejos de la Isla por el síndrome del chárter, en el Mirandilla hay que adelantarse cueste lo que cueste. Maneja la ansiedad del Cádiz del grancanario Joaquín, así como de ilustres como Suso (141 partidos con el Milan), Lucas Pérez (202 duelos en Primera), Roger Martí o o Álex Fernández (141 duelos en la máxima categoría).

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El recurso de Idiakez ilustra la desesperación de un Cádiz que fue noveno con Garitano. A una victoria de la quinta plaza y a un tropiezo de seguir en zona de nadie, el domino espera el Valladolid en Siete Palmas. Se agota el tiempo, balones a Jesé. El Bichito es el único capaz de decidir un partido. Con la lámpara de Aladino a tope de batería, Fuster se agarra a la inspiración de los ocho goles. Salir y ganar. No importa el cómo. La luz en el cementerio de la Tacita de Plata es la UD del juvenil Rafa Cruz.